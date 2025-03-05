Балерина проехала на шпагате на квадроциклах и поставила рекорд

Сирийская балерина Яра Хдаир стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса, проехав на шпагате между двумя движущимися квадроциклами самое длинное расстояние — 470 метров. Поставить рекорд ей помогли Мохамед Альбуши и Абдулла Альхаттави, представители Объединенных Арабских Эмиратов, сообщается на сайте Книги Гиннесса.
Как пишет издание, Яра Хдаир по-сути доверила жизнь этим двум водителям, балансируя между их квадроциклами на шпагате, пока они ехали со скоростью около 10 км/ч по пустыне в ОАЭ. Примечательно, что она никогда не встречалась с ними до этой попытки. Сама девушка рассказала, что занимается помимо балета еще и художественной гимнастикой, а также работает фитнес-тренером. Она отметила, что новые знакомые оказались прекрасными партнерами, чтобы поставить рекорд.
На совместные тренировки времени было совсем немного, но результат оказался потрясающим. Балерине пришлось проявить чудеса ловкости и гибкости, и продемонстрировать высокий уровень физической подготовки.
26-летней девушке пришлось держать руки либо поднятыми вверх, либо на талии в течение всей поездки. Чтобы сохранить равновесие, ей не разрешалось ни к чему и ни к кому прикасаться. При этом вездеходы должны были двигаться со скоростью не менее 5 км/ч на протяжении всего забега. Девушка держалась так долго, как могла, но как только она пошатнулась и схватилась за водителей, чтобы не упасть, попытка закончилась. Она уверена, что могла бы проехать и дольше, если бы один из квадроциклов не вышел из строя, из-за чего балерина покачнулась.
Недавно 23-летний студент из Университета Чанцзи в Китае побил мировой рекорд по прыжкам на скакалке за 1 минуту. Он сделал это 388 раз, то есть более 6 прыжков в секунду.
Ранее 58-летняя бабушка (у нее 12 внуков) из Канады стояла в планке 4,5 часа и побила женский рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Все родственники собрались, чтобы поддержать ее во время фиксирования рекорда. Донна-Джин Уайлд много лет работала учителем в школе, а недавно вышла на пенсию. Сама рекордсменка призналась, что происходящее далось ей нелегко и в течение последних 30 минут она сосредоточилась на том, чтобы «дышать, сохранять спокойствие и не трястись». Но упасть в грязь лицом на глазах у внуков и своих учеников, которые тоже пришли ее поддержать, она просто не могла себе позволить.