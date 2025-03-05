Балерина проехала на шпагате на квадроциклах и поставила рекорд

26-летней девушке пришлось держать руки либо поднятыми вверх, либо на талии в течение всей поездки. Чтобы сохранить равновесие, ей не разрешалось ни к чему и ни к кому прикасаться. При этом вездеходы должны были двигаться со скоростью не менее 5 км/ч на протяжении всего забега. Девушка держалась так долго, как могла, но как только она пошатнулась и схватилась за водителей, чтобы не упасть, попытка закончилась. Она уверена, что могла бы проехать и дольше, если бы один из квадроциклов не вышел из строя, из-за чего балерина покачнулась.