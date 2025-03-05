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Балерина проехала на шпагате на квадроциклах и поставила рекорд

Она находилась между двумя движущимися вездеходами на протяжении 470 м.

Сирийская балерина Яра Хдаир стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса, проехав на шпагате между двумя движущимися квадроциклами самое длинное расстояние — 470 метров. Поставить рекорд ей помогли Мохамед Альбуши и Абдулла Альхаттави, представители Объединенных Арабских Эмиратов, сообщается на сайте Книги Гиннесса.

Как пишет издание, Яра Хдаир по-сути доверила жизнь этим двум водителям, балансируя между их квадроциклами на шпагате, пока они ехали со скоростью около 10 км/ч по пустыне в ОАЭ. Примечательно, что она никогда не встречалась с ними до этой попытки. Сама девушка рассказала, что занимается помимо балета еще и художественной гимнастикой, а также работает фитнес-тренером. Она отметила, что новые знакомые оказались прекрасными партнерами, чтобы поставить рекорд.

На совместные тренировки времени было совсем немного, но результат оказался потрясающим. Балерине пришлось проявить чудеса ловкости и гибкости, и продемонстрировать высокий уровень физической подготовки.

26-летней девушке пришлось держать руки либо поднятыми вверх, либо на талии в течение всей поездки. Чтобы сохранить равновесие, ей не разрешалось ни к чему и ни к кому прикасаться. При этом вездеходы должны были двигаться со скоростью не менее 5 км/ч на протяжении всего забега. Девушка держалась так долго, как могла, но как только она пошатнулась и схватилась за водителей, чтобы не упасть, попытка закончилась. Она уверена, что могла бы проехать и дольше, если бы один из квадроциклов не вышел из строя, из-за чего балерина покачнулась.

Недавно 23-летний студент из Университета Чанцзи в Китае побил мировой рекорд по прыжкам на скакалке за 1 минуту. Он сделал это 388 раз, то есть более 6 прыжков в секунду.

Ранее 58-летняя бабушка (у нее 12 внуков) из Канады стояла в планке 4,5 часа и побила женский рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Все родственники собрались, чтобы поддержать ее во время фиксирования рекорда. Донна-Джин Уайлд много лет работала учителем в школе, а недавно вышла на пенсию. Сама рекордсменка призналась, что происходящее далось ей нелегко и в течение последних 30 минут она сосредоточилась на том, чтобы «дышать, сохранять спокойствие и не трястись». Но упасть в грязь лицом на глазах у внуков и своих учеников, которые тоже пришли ее поддержать, она просто не могла себе позволить.