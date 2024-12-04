Балерина Мариинского театра станцевала на льду. Видео

Ильмира поделилась впечатлениями от экстремального танца с журналистом Антоном Рассказовым: «Я почувствовала себя на настоящем Лебедином озере! Именно так мы себе представляем, когда выходим на сцену танцевать “Лебединое озеро”». Журналист поделился видео и впечатлениями в своем телеграм-канале.