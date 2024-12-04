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Балерина Мариинского театра станцевала на льду. Видео

Ильмира Багаутдинова исполнила отрывок из «Лебединого озера».

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Зимой на улице можно замерзнуть в пальто — а в балетной пачке тем более. Однако балерину Мариинского театра и заслуженную артистку Калмыкии Ильмиру Багаутдинову это не остановило: балерина станцевала фрагмент балета «Лебединое озеро».

Выступление произошло в Хибинах, Мурманской области, на озере Малый Вудъявр. Оно станет частью будущего фильма режиссера Алексея Вальца «Танец душ».

Ильмира поделилась впечатлениями от экстремального танца с журналистом Антоном Рассказовым: «Я почувствовала себя на настоящем Лебедином озере! Именно так мы себе представляем, когда выходим на сцену танцевать “Лебединое озеро”». Журналист поделился видео и впечатлениями в своем телеграм-канале.

Впрочем, для Багаутдиновой это уже не первый танец на льду: в 2021 году она исполняла танец белого лебедя на льду Финского залива.

Ранее рассказывали, что в Госдуме считают бессовестной цену на «Щелкунчика» в Большом театре.