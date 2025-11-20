Балалайка смерти: педагог из Екатеринбурга заманивал детей в опасные игры

Инцидент в Екатеринбурге: что произошло, последние новости
В среду, 19 ноября, в Екатеринбурге задержали 33-летнего преподавателя игры на балалайке Артема В. в связи с вовлечением несовершеннолетних в опасные для жизни действия. Об этом сообщил портал E1.ru со ссылкой на свои источники.
По данным издания, педагог приглашал к себе учеников 10−15 лет под предлогом проверки оборудования для школы. Однако «проверка» переходила в эксперименты с дыханием: мужчина надевал на детей полиэтиленовый пакет и удерживал его до получаса, предлагая подросткам деньги за участие.
Инцидент получил огласку после появления в Сети видеозаписи с противоправными действиями преподавателя. Родители пострадавших обратились в полицию, и материалы проверки были переданы в региональное управление Следственного комитета.
Как утверждает E1.ru, в отношении Артема В. возбуждено уголовное дело по ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни»), предусматривающей до трех лет лишения свободы и запрет на педагогическую деятельность. В СК информацию пока не комментируют, однако в Минобразования Свердловской области «Известиям» подтвердили, что проверка по факту действий преподавателя проводится.
По сведениям портала, Артем В. работал в отделе дополнительного образования школы № 17 и руководил детским балалаечным ансамблем «Обертон». После появления видео в интернете педагог был уволен.
По стопам маньяка: кто такой Артем В.
По словам родителей учеников, Артем В. давно вызывал у многих настороженность. Они описывают его как человека замкнутого, нелюдимого, часто неопрятного и с неуверенной, «шаткой» походкой. Преподаватель не был женат и не имел детей, предпочитая проводить время в одиночестве или узком кругу своих воспитанников.
Отдельное недоумение у родителей вызвало его поведение в социальных сетях. Сам педагог именовал себя Анатолием Сливко — идентификация, отсылающая к печально известному советскому серийному преступнику, действовавшему в Ставропольском крае. Сливко руководил туристическим клубом и совершал тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних, за что был приговорен к высшей мере наказания и казнен в 1989 году. Выбор подобного псевдонима, отмечают родители, казался им тревожным задолго до того, как о действиях педагога стало известно правоохранительным органам.
В школе Артем В. работал в дополнительном образовании и руководил детским ансамблем. Официально никаких жалоб на него ранее не поступало, однако часть родителей признается, что испытывала дискомфорт при общении с педагогом.
Последствие для образовательного учреждения
После вскрывшегося инцидента школа неизбежно столкнулась с серьезными последствиями как со стороны органов контроля, так и со стороны родительского сообщества. В первую очередь руководство начало внутреннее расследование, чтобы понять, как педагогу удалось действовать вне поля зрения администрации. Обычно в таких случаях пересматриваются локальные правила безопасности, регламенты работы дополнительного образования и порядок взаимодействия сотрудников с детьми вне школьной территории.
Параллельно в учреждение, как правило, приходят внешние инспекции от регионального министерства образования. Они оценивают кадровую политику, организацию работы коллектива, соблюдение нормативов безопасности и профилактики насилия.
При необходимости подключаются прокуратура и Следственный комитет, что делает проверку комплексной. При этом существует ограничение, администрация не может вмешиваться в личную жизнь педагогов или собирать закрытую информацию без достаточных законных оснований — такие действия требуют процессуальных решений или участия следователей.
Для школы подобные ситуации всегда становятся серьезным репутационным ударом. Родители теряют доверие, требуя жестких мер и публичных объяснений, а учреждение вынуждено усиливать меры безопасности, вводить дополнительные инструктажи, пересматривать требования к педагогам, обучать персонал вопросам этики и профилактики рисковых ситуаций.
Часто в работу включают психологов и социальные службы, чтобы помочь учащимся и укрепить систему защиты несовершеннолетних.
Чуть ранее: аналогичные случаи в Челябинске
Инцидент в Екатеринбурге произошел на фоне еще одного тревожного события, которое в тот же день привлекло внимание общественности. Следственный комитет по Челябинской области сообщил о нападении 14-летней школьницы на учительницу в городе Карталы. По данным ведомства, прямо во время урока девочка нанесла удар педагогу в область шеи деталью от маникюрных ножниц после сделанного ей замечания. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, а само происшествие вызвало резонанс среди родителей и педагогического сообщества.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), что связано с возможными нарушениями безопасности в образовательной организации. Параллельно проводится доследственная проверка по статье о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).
В данный момент следствие устанавливает все детали произошедшего. Активно изучаются записи камер, допрашиваются участники и свидетели, анализируется общая атмосфера в классе и школе.
Последствия для детей
Психологи и педагоги отмечают, что инцидент с педагогом в Екатеринбурге и другие подобные случаи могут иметь долговременные последствия для их психического здоровья. Всё это указывает на общую проблему ухудшения эмоционального климата в школах.
Агрессия у подростков нередко становится реакцией на стресс, перегрузку или отсутствие здоровых способов выражать эмоции. Специалисты подчеркивают, что школы часто недооценивают важность регулярной психологической поддержки учащихся, особенно подростков, для которых критика или напряженные конфликты могут быть разрушительными.
Юристы же обращают внимание на то, что оба эпизода стали возможны на фоне «провалов» в системе контроля. Так, в Челябинской области — из-за недостаточной профилактической работы с классом, в Екатеринбурге — из-за отсутствия механизмов выявления девиантного поведения педагога.
Педагоги подчеркивают, что подобные случаи отражают необходимость постоянного контроля за эмоциональной и физической безопасностью учащихся, а также важность раннего выявления тревожных сигналов среди детей и сотрудников школы. Так, без системного подхода к профилактике и поддержке учащихся последствия могут быть долгосрочными, влияя на доверие к образовательной среде и общее психологическое состояние поколения школьников.