Балалайка смерти: педагог из Екатеринбурга заманивал детей в опасные игры

В среду, 19 ноября, в Екатеринбурге вскрылись тревожные обстоятельства, связанные с преподавателем балалайки одной из местных школ. По данным правоохранительных органов, педагог приглашал детей к себе домой и предлагал им деньги за участие в опасных играх. После обращений родителей мужчина был уволен, а проверка переросла в полноценное расследование. Подробнее о том, что именно произошло, какие действия предпринимал педагог и как сейчас развивается ситуация, — в материале «Известий».