Баку выбирает путь Украины: какие последствия ждут Азербайджан за сотрудничество с Киевом

«Нужно понимать, что Азербайджан находится теперь четко по другую сторону баррикад. Теперь Азербайджан — это скорее опасность для коридора Север — Юг, нежели сам коридор Север — Юг. И эта ситуация очень тревожная, хотелось бы, конечно, чтобы она как-то решилась дипломатическим путем, но я боюсь, что дипломатические инструменты не могут в настоящий момент дать эффекта. Мы видим заявления, которые Алиев делал в последнее время. Они не оставляют никаких вопросов и никаких больших надежд на дипломатов. Очень непростая ситуация, когда вооруженный конфликт начинает витать в воздухе», — заключил Колташов.