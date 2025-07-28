Баку выбирает путь Украины: какие последствия ждут Азербайджан за сотрудничество с Киевом

Украина заключила первое соглашение о поставках газа из Азербайджана по Трансбалканскому коридору. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
«Это небольшой, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины», — сказал Корецкий.
По его словам, энергоноситель, приобретенный у SOCAR, будет поставляться через Болгарию и Румынию.
Напомним, с 1 января были прекращены поставки российского газа через территорию Украины. Причиной тому послужило истечение срока транзитного соглашения.
В последнее время Азербайджан все чаще демонстрирует свою антироссийскую направленность. Соответственно, стремление Баку продавать газ киевскому режиму стало «вишенкой на торте» в недружественной политике закавказской республики. О том, выгодно ли Украине покупать азербайджанский газ, какие цели преследует киевский режим и каковы возможные последствия антироссийской политики Азербайджана, специально для ВФокусе Mail рассказал директор Института нового общества Василий Колташов.
«Мне кажется, что украинские власти пытаются подчеркнуть, что Азербайджан с ними, и обострить отношения Азербайджана и России, ведь эти поставки могли осуществляться и без шума. Это мог быть просто какой-то газ, какой-то нероссийский газ. А это, оказывается, азербайджанский газ, это подчеркивается как мероприятие чуть ли не особого политического значения. Поэтому здесь политика на первом месте», — сказал Колташов.
По словам эксперта, Украине крайне невыгодно покупать газ у других стран, но она вынуждена к этому прибегать из-за остановки поставок из России.
«Им приходится покупать по завышенным ценам и сложными путями, поскольку они больше не могут получать у России. Поэтому они получают то, что к ним можно привезти из Польши, из Румынии», — добавил спикер.
Колташов отметил, что стремление Баку продавать газ Украине говорит о враждебности Азербайджана к России.
«Для России принципиально важно сейчас осознать, что Азербайджан перешел от слегка замаскированных враждебных действий к открытым и он, по сути, союзник Украины», — отметил политолог.
Эксперт считает, что нашей стране необходимо укрепить границу с закавказской республикой, а также стремительно сократить азербайджанское влияние на российские экономические дела.
«Нужно понимать, что Азербайджан находится теперь четко по другую сторону баррикад. Теперь Азербайджан — это скорее опасность для коридора Север — Юг, нежели сам коридор Север — Юг. И эта ситуация очень тревожная, хотелось бы, конечно, чтобы она как-то решилась дипломатическим путем, но я боюсь, что дипломатические инструменты не могут в настоящий момент дать эффекта. Мы видим заявления, которые Алиев делал в последнее время. Они не оставляют никаких вопросов и никаких больших надежд на дипломатов. Очень непростая ситуация, когда вооруженный конфликт начинает витать в воздухе», — заключил Колташов.