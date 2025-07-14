Бактерии и личинки насекомых: в России рассказали о новых способах борьбы с борщевиком

«Среди новых методик обсуждают препараты с живыми бактериями и недавно обнаруженных личинок комариков сциарид, которые питаются корнем борщевика, отчего он погибает. Пока мы наблюдаем за этим процессом. Искусственно разводить их, конечно, никто не будет. Тем более что у нас есть и свой фрачник (вид жуков), который тоже губит борщевик», — пояснил Гладилин.