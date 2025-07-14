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Бактерии и личинки насекомых: в России рассказали о новых способах борьбы с борщевиком

Эксперт Антон Гладилин рассказал об инновационных способах борьбы с борщевиком. Он развенчал миф об эффективности выкашивания опасного сорняка.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

По данным Роспотребнадзора, в первые шесть месяцев года было выявлено 7 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, на которых произрастает борщевик. Это в три раза меньше, чем было за последние три года, тем не менее опасность для людей остается.

В основном растение удаляют с помощью прополки, обработки гербицидами и путем выкашивания. Среди тех, кто выбирает выкашивание, принято удалять борщевик до того момента, как он зацветет, а затем собирать и сжигать скошенные растения. Это необходимо выполнять 3−4 раза в сезон.

Эксперт Антон Гладилин развенчал миф об эффективности выкашивания борщевика. Специалист отметил, что такая мера не помогает избавиться от сорняка, а только ослабит его. По его словам, для полного уничтожения борщевика придется выкопать участок корня, из которого растут побеги, — он находится на глубине от 5 до 10 сантиметров.

В разговоре с «Парламентской газетой» Гладилин рассказал о том, что появились более современные способы борьбы с борщевиком, такие как живые бактерии и личинки тропических насекомых.

«Среди новых методик обсуждают препараты с живыми бактериями и недавно обнаруженных личинок комариков сциарид, которые питаются корнем борщевика, отчего он погибает. Пока мы наблюдаем за этим процессом. Искусственно разводить их, конечно, никто не будет. Тем более что у нас есть и свой фрачник (вид жуков), который тоже губит борщевик», — пояснил Гладилин.

В Госдуме рассматривают законопроект о мерах борьбы с борщевиком, который обяжет физических и юридических лиц вовремя избавляться от сорняка. Согласно инициативе, нарушителям будет грозить административная ответственность. Новые меры могут начать действовать с марта 2026 года. Основными механизмами борьбы, по словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина, будут механическое удаление, использование химических средств, а также биологических агентов.

Уже сейчас за борщевик российским дачникам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Владельцы участков должны позаботиться об уничтожении борщевика и скосе травы в пределах своего участка и участков общего пользования, если дача находится в некоммерческом товариществе.