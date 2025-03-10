Бакалавриат: полноценное ли это высшее образование

Выбирая, в какой вуз поступить, выпускники обычно ориентируются на направление: чем отличаются друг от друга экономика, биология, информационные технологии, понимают все абитуриенты. Но далеко не каждый при выборе обращает внимание на то, какой уровень образования предлагает тот или иной вуз: бакалавриат или специалитет? А может быть, это не так важно? Узнаем у эксперта, чем отличается бакалавриат от специалитета, нужно ли после него заканчивать магистратуру или можно сразу устроиться на работу, сколько лет придется учиться и получится ли закончить бакалавриат заочно.
Что такое бакалавриат
Бакалавриат — первая ступень высшего образования, на которую можно поступить сразу после школы. Этот термин используется в вузах, ведущих обучение по Болонской системе, к которой Россия присоединилась в 2003 году. В связи с тем, что с 2023 года по указу президента Владимира Путина начался постепенный отказ от этой системы, пилотные учебные заведения уже начали набирать студентов на новую ступень — базовое высшее образование (1).
Чем бакалавриат отличается от других ступеней высшего образования
Как мы уже говорили, высшее образование — это целая система, состоящая из нескольких ступеней. В Болонском варианте базовое высшее образование состоит из бакалавриата и магистратуры, а в более привычном для нашей страны есть единый уровень — специалитет. Следующий этап обучения в вузе, аспирантура, актуален во всех вузах и для всех программ обучения. Ниже рассмотрим отличия этих уровней образований друг от друга.
От магистратуры
— Бакалавриат — начальная ступень высшего образования, которую студент проходит за 4 года, — говорит Юрий Ершов, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе. — За этот срок студент получит базовые знания и некоторые профессиональные навыки, но получить профессиональную специализацию за четыре курса маловероятно. Это формат универсального образования, в котором теории больше, чем практики. Поэтому в Болонской системе присутствует магистратура, так называемая первая высшая ступень университетского образования. Она характеризуется углубленным изучением специальности и возможностью заниматься научной деятельностью. Как правило, в магистратуре учатся два года, но есть примеры годичной магистратуры.
От специалитета
— Специалитет — средняя ступень высшего образования, — объясняет Юрий Ершов. — И создана она для подготовки специалистов конкретных профессий (например, инженеров, медиков, юристов). Специалистов готовят в вузах 5—6 лет. Это формат практико-ориентированного образования, в котором учебное заведение придерживается баланса между теоретическим освоением предметов и системой учебных и производственных практик.
От аспирантуры
В отличие от бакалавриата, поступить на который можно сразу после школы или колледжа, аспирантура — это вариант продолжения обучения для выпускников вузов. В аспирантуре готовят ученых, и работа в этот период в первую очередь нацелена на научные изыскания. Выпускники бакалавриата получают высшую профессионально-квалификационную степень «бакалавр», а после аспирантуры можно получить ученую степень кандидата наук.
Формы и сроки обучения на бакалавриате
Освоить программу бакалавриата при желании можно не только очно, но и в вечернее время, заочно или и вовсе дистанционно, используя платформы для онлайн-обучения и другие технологии. Давайте сравним срок обучения и особенности каждой формы.
|Очная
|Благодаря тому, что студенты-очники присутствуют на лекциях и семинарах лично и посвящают учебному процессу максимум времени, они успевают освоить программу бакалавриата за четыре года
|Очно-заочная
|Студенты очно-заочного или вечернего отделения совмещают учебу с работой и бывают в университете реже, а значит, на всю программу бакалавриата они тратят больше времени. Обычно это от четырех с половиной до пяти лет
|Заочная
|При заочном обучении студенты посещают вуз только во время сессии: сдают зачеты и экзамены. А могут и вовсе учиться полностью удаленно и взаимодействовать с преподавателями онлайн. Общий срок обучения на этой форме также от четырех с половиной до пяти лет
Стоимость обучения на бакалавриате
В нашей стране каждый абитуриент имеет право попробовать свои силы в поступлении на бюджетное отделение — это такой вариант обучения, когда его полностью оплачивает государство. Но бюджетных мест в вузах всегда ограниченное количество, поэтому тем, кто не очень удачно сдал экзамены, часто приходится выбирать платное обучение. Давайте узнаем, при каких условиях можно рассчитывать на бюджетное место на бакалавриате и сколько придется платить, если такого места получить не удастся.
Бесплатное образование
Бесплатно получить первое высшее образование можно, если успешно пройти конкурсный отбор: рейтинг абитуриентов, претендующих на поступление на конкретную специальность, ранжируется по общей сумме баллов, полученных за ЕГЭ по профильным предметам. К этой сумме также прибавляются баллы за индивидуальные достижения (победы в крупных спортивных состязаниях, участие в волонтерских проектах и другие, указанные в нормативных документах выбранного вуза).
Но есть и отдельные категории поступающих, которые имеют право на приоритетное зачисление вне общего конкурса:
- победители и призеры предметных олимпиад, входящих в официальный перечень, ежегодно утверждаемый Министерством образования и науки РФ (2);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- инвалиды I и II групп;
- участники и инвалиды боевых действий.
Также получить квалификацию бакалавра можно в рамках целевого набора. Для этого нужно заключить договор с предприятием, которое готово оплатить ваше обучение при условии, что после окончания вуза вы обязуетесь отработать у них определенное время.
Платное образование
К сожалению, поступить на бюджетное место удается далеко не каждому. А значит, стоит заранее ознакомиться с возможной стоимостью обучения на конкретном направлении, ведь цена за один семестр может начинаться от 30—50 тысяч рублей в регионах и доходить до половины миллиона в самых престижных столичных университетах.
Традиционно самые дорогие для обучения сферы — это экономика, право, медицина (особенно стоматология), информационные технологии и дизайн. Цена в топовых вузах может достигать 300—500 тысяч рублей за семестр. Дешевле всего учиться на наименее популярных направлениях: социальная работа, культурология, филология, педагогическое образование. Здесь можно найти варианты, которые обойдутся менее чем в 100 тысяч рублей в год.
Не будем забывать и о том, что очно-заочное и заочное обучение обычно значительно дешевле очного: в некоторых университетах заочники платят в два раза меньше, чем очники, но обычно разница составляет 20—30%.
Как поступить на бакалавриат
Поступить на бакалавриат можно после школы, колледжа или даже имея на руках диплом вуза (например, если вы хотите получить второе высшее образование). Общие правила поступления похожи, поэтому ниже приведем небольшую инструкцию.
1. Требования для поступления
Для того чтобы стать студентом одного из направлений бакалавриата, нужно подходить под следующие требования:
- иметь аттестат о среднем общем образовании (то есть об окончании 11 классов школы) или диплом о среднем профессиональном образовании;
- сдать вступительные испытания (о том, какими они могут быть, поговорим чуть дальше);
- для поступления на некоторые медицинские направления требуется пройти медицинскую комиссию;
- на некоторых специальностях недопустимо иметь судимость.
2. Выбор направления и программы
Прежде чем подавать документы на поступление, необходимо выбрать вуз и направление обучения. Для удобства можно следовать простому алгоритму.
- Определите, какие науки вам ближе — гуманитарные, естественные или технические. Исходя из этого можно выбрать факультет: например, математический, биологический, экономический или любой другой.
- Подумайте, хотите ли вы учиться в родном городе или планируете переехать.
- Познакомьтесь с перечнем направлений на интересном вам факультете.
- Изучите описания учебных программ: иногда название направления может быть не слишком информативным.
Для поступления можно выбрать до пяти вузов, и в каждом из них — несколько направлений, обычно до трех.
3. Подача документов
Когда со списком университетов и направлений бакалавриата вы определились, пора подать документы на поступление. Сделать это можно еще до того, как вы получите результаты ЕГЭ или других вступительных экзаменов. Крайний срок подачи документов на очное отделение по всей России — 25 июля. Но если вам нужно сдать внутренние экзамены, например, творческие испытания для поступления на дизайн или театральное направление, подать документы нужно раньше — до
Написать заявление можно лично, обратившись в приемную комиссию каждого вуза, или дистанционно: с помощью сервиса «Госуслуги» — «Поступление в вуз онлайн» (3) или через личные кабинеты на сайтах университетов.
4. Вступительные испытания
Основной вариант вступительных испытаний в вузах России — это единый государственный экзамен. По его результатам можно поступить практически на все направления, кроме некоторых творческих: например, в художественные вузы также потребуется сдать академический рисунок, а в театральные — пройти собеседование и выступить перед комиссией. Поэтому всем абитуриентам необходимо заранее определиться с необходимыми дисциплинами ЕГЭ, так как досдать недостающий предмет можно будет только на следующий год.
Поступить на бакалавриат без ЕГЭ могут выпускники колледжей и вузов: такие абитуриенты сдают внутривузовские экзамены.
5. Конкурсные списки и зачисление
После подачи документов остается только ждать: обычно вузы обновляют конкурсные списки ежедневно, а некоторые и вовсе несколько раз в день. Если к концу июля вы увидите свое имя в списке потенциальных студентов, необходимо привезти в вуз оригиналы аттестата и свидетельства с результатами ЕГЭ или проставить отметку «Подать оригиналы» в сервисе «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах». Обычно университеты публикуют списки зачисленных на бюджет на очную форму обучения 9 августа.
Условия получения диплома бакалавра
Любое официальное достижение должно быть подкреплено документами: в случае с высшим образованием такой подтверждающий документ — диплом. В нем указывается Ф. И. О. выпускника, присвоенная квалификация (бакалавр), направление подготовки, название вуза и год окончания. Также выдается вкладыш-приложение с указанием всех итоговых оценок за все предметы, практики и курсовые работы: с отметками «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» или «зачтено» в случае, если экзамена по дисциплине не проводилось. Рассмотрим, каким может быть диплом и от чего зависит его тип.
Обычный диплом
Обычно студенты по окончании бакалавриата получают диплом в обложке синего цвета. Это базовый вариант документа, который положен всем, кто успешно окончил бакалавриат. Под успешным окончанием мы имеем в виду выполнение следующих условий:
- студент к моменту завершения обучения не имеет академических задолженностей;
- все включенные в учебный план дисциплины сданы на оценку не ниже «удовлетворительно»;
- по предметам, по которым экзамена не проводилось, получены отметки «зачтено»;
- успешно пройдены учебные и производственные практики, если они предусмотрены программой;
- успешно написаны и защищены курсовые и дипломная работы;
- выпускные государственные экзамены (ГОСы) сданы не ниже чем на «удовлетворительно».
Красный диплом
Помимо «обычного синего» диплома выпускник может получить его красный аналог. Это диплом «с отличием», который выдается лишь тем студентам, которые показали великолепные результаты в учебе. Требования к получению такого диплома, конечно, намного более строгие, чем к базовому варианту документа:
- студент должен иметь по всем предметам, включенным в учебный план, только оценки «зачтено», «хорошо» или «отлично»;
- итоговых троек не должно быть ни по одному предмету ни на одном из курсов;
- более 75% оценок в приложении к диплому должны быть «пятерками», а средний балл документа, соответственно, выше 4,75;
- за государственные экзамены и дипломную работу допустимо получить только «отлично».
Некоторые вузы также не допускают к получению красного диплома выпускников, у которых хотя бы раз за весь период обучения была академическую задолженность, но это скорее исключение из правил. Чаще всего учитывается только та оценка, которую студент получил в итоге.
Карьерные перспективы с дипломом бакалавра в России
Благодаря тому, что диплом бакалавра — официальное подтверждение полноценного высшего образования, выпускники этих направлений могут претендовать на те же должности, что и обладатели дипломов специалитета и магистратуры. То есть им доступны все вакансии, в требованиях которых указано «высшее образование».
За мнением о том, какие особенности построения карьеры есть у бакалавров, мы обратились к Юрию Ершову:
— Быстрее чем за четыре года диплом высшего образования получить не удастся. Соответственно, выпускник бакалавриата может раньше начать профессиональную карьеру, чем его сверстник, избравший другую ступень обучения. Поэтому, если хочешь быстрее получить университетское образование и начать работать, бакалавриат — лучший вариант. Но во многих сферах (например, на госслужбе, в научных учреждениях) магистратура — обязательный этап для карьерного продвижения. Встречаются работодатели, которые считают бакалавров «недоучками» и при прочих равных условиях выберут соискателя должности с магистерским дипломом.
Плюсы и минусы бакалавриата
Как и у любого другого явления, у бакалавриата есть свои достоинства и недостатки. Давайте перечислим плюсы и минусы этой ступени обучения. Итак, к положительным сторонам отнесем:
- Краткий срок обучения: программу можно освоить всего за четыре года при очном обучении и не более чем за пять при заочном, это позволяет быстрее получить высшее образование и начать карьеру.
- Широкий выбор специальностей: направления бакалавриата есть практически во всех профессиональных сферах, исключение — медицинские, военные и физкультурно-спортивные вузы, где в основном готовят выпускников специалитета.
- Соответствие Болонской системе: степень бакалавра может быть признана во многих странах мира, что облегчает продолжение обучения или трудоустройство за границей.
- Возможность продолжить обучение: после бакалавриата можно поступить в магистратуру либо для углубленного изучения выбранной специализации, либо для освоения новой профессии из смежной или даже совершенно незнакомой сферы.
К минусам бакалавриата как варианта высшего образования можно отнести:
- Недостаточное количество прикладных навыков: четырехлетнее обучение может не обеспечить достаточную глубину практических знаний.
- Высокая конкуренция на рынке труда: получить диплом этой ступени высшего образования легче, чем окончить специалитет, поэтому с каждым годом появляется все больше обладателей квалификации «бакалавр».
- Необходимость дополнительного обучения: для некоторых профессий бакалавриат — лишь начальная ступень, которая предполагает продолжение обучения.
Мнение эксперта
— Российская система образования приспособилась за последнюю четверть века к четырехлетней подготовке бакалавров по самому широкому спектру профессий, — рассказал Юрий Ершов. — Для некоторых направлений профессиональной подготовки бакалавриат — предпочтительный формат. Например, готовить журналистов пять или шесть лет — слишком большая роскошь. Это практическая деятельность, к которой авторы приходят через систему практик или стажировок. Наиболее талантливые студенты уже на первом-втором курсе начинают сотрудничество с редакциями, а на старших — уже работают в СМИ. Если бы выпускникам магистратуры платили процентов на 15—20 больше, чем бакалаврам, кто-то подумал бы о дополнительном двухлетнем обучении. А раз платят одинаково, зачем еще дополнительные два года слушать лекции и сдавать зачеты?
Главное о бакалавриате
Подводя итог всему вышесказанному, соберем краткий список тезисов, характеризующих бакалавриат.
1. Бакалавриат — первая ступень высшего образования, характерная для Болонской системы. Но с 2023 года в России начался постепенный переход к новой модели базового высшего образования.
2. При очной форме обучения окончить бакалавриат можно за четыре года, при заочной или очно-заочной — за четыре с половиной — пять лет.
3. Учиться на бакалавриате можно бесплатно за счет средств бюджета или при оформлении договора на целевое обучение.
4. Самые дорогие направления бакалавриата — право, медицина, ИТ и некоторые другие. Наиболее дешевые — социология, педагогические науки, филология и пр.
5. Для поступления необходим аттестат об окончании 11 классов или диплом СПО.
6. Поступление в основном — по результатам ЕГЭ, но некоторые категории абитуриентов могут сдавать внутривузовские экзамены.
7. Для получения обычного диплома требуется успешно сдать все экзамены, зачеты и ГОСы, защитить курсовые и дипломную работы. Диплом с отличием выдается выпускникам, чей средний итоговый балл выше 4,75, а в приложении к диплому нет троек.
Список источников
1. Указ Президента РФ от 12.05.2023 № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования».
2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 30.08.2024 № 571 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2024/25 учебный год».
3. Поступление в вуз онлайн. Госуслуги.
Эксперт: Юрий Ершов, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе