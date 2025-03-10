Бакалавриат: полноценное ли это высшее образование

Выбирая, в какой вуз поступить, выпускники обычно ориентируются на направление: чем отличаются друг от друга экономика, биология, информационные технологии, понимают все абитуриенты. Но далеко не каждый при выборе обращает внимание на то, какой уровень образования предлагает тот или иной вуз: бакалавриат или специалитет? А может быть, это не так важно? Узнаем у эксперта, чем отличается бакалавриат от специалитета, нужно ли после него заканчивать магистратуру или можно сразу устроиться на работу, сколько лет придется учиться и получится ли закончить бакалавриат заочно.