БАДы: польза или деньги на ветер

Сегодня в аптеках представлены биологические добавки на все случаи жизни:
- антигипоксические;
- антианемические;
- повышающие устойчивость организма к инфекциям;
- антисклеротические и липотропные;
- регулирующие зрение;
- защищающие кожные покровы и волосы и многие другие.
Кажется, чего проще — бери и применяй, повышай качество жизни и будь здоров! Но, как предупреждает эксперт, с БАДами — «не все так однозначно».
Во-первых, надо четко осознавать, что это не лекарственный препарат, а значит, с помощью биологически активной добавки вылечить болезнь вопреки рекламным лозунгам не получится.
Во-вторых, надо помнить, что существует несколько видов добавок, которые различаются не только основными составными компонентами, но и областью применения.
«Есть нутрицевтики (витамины и витаминоподобные вещества), проявляющие свой эффект после длительного применения, т.к. имеют накопительный эффект; парафармацевтики — не имеющие биологической ценности и содержащие дополняющие биологически ценные вещества из лекарственных растений, продуктов моря и пчеловодства, тканей животных; эубиотики — пробиотики и пребиотики на основе живых микроорганизмов (их метаболитов), которые необходимы для поддержания и коррекции бактериального состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта», — разъясняет фармаколог.
Помните, что любые БАДы могут быть использованы только для укрепления здоровья и профилактики ряда заболеваний или в качестве комплексной терапии (совместно с лекарственными препаратами) при лечении различных заболеваний, заключила Карина Ленская.