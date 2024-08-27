БАДы: польза или деньги на ветер

Самостоятельное назначение и прием биологически активных добавок (БАД) может привести к превышению верхнего допустимого уровня потребления, что небезопасно для здоровья. Только врач поможет выбрать из всего разнообразия нужный вам БАД и определить его дозировку. Об этом рассказала профессор, заведующая кафедрой фармации СПбГУ Карина Ленская.