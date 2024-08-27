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БАДы: польза или деньги на ветер

Самостоятельное назначение и прием биологически активных добавок (БАД) может привести к превышению верхнего допустимого уровня потребления, что небезопасно для здоровья. Только врач поможет выбрать из всего разнообразия нужный вам БАД и определить его дозировку. Об этом рассказала профессор, заведующая кафедрой фармации СПбГУ Карина Ленская.

Источник: Unsplash.com

​Сегодня в аптеках представлены биологические добавки на все случаи жизни:

  • антигипоксические;
  • антианемические;
  • повышающие устойчивость организма к инфекциям;
  • антисклеротические и липотропные;
  • регулирующие зрение;
  • защищающие кожные покровы и волосы и многие другие.

Кажется, чего проще — бери и применяй, повышай качество жизни и будь здоров! Но, как предупреждает эксперт, с БАДами — «не все так однозначно».

Во-первых, надо четко осознавать, что это не лекарственный препарат, а значит, с помощью биологически активной добавки вылечить болезнь вопреки рекламным лозунгам не получится.

Во-вторых, надо помнить, что существует несколько видов добавок, которые различаются не только основными составными компонентами, но и областью применения.

«Есть нутрицевтики (витамины и витаминоподобные вещества), проявляющие свой эффект после длительного применения, т.к. имеют накопительный эффект; парафармацевтики — не имеющие биологической ценности и содержащие дополняющие биологически ценные вещества из лекарственных растений, продуктов моря и пчеловодства, тканей животных; эубиотики — пробиотики и пребиотики на основе живых микроорганизмов (их метаболитов), которые необходимы для поддержания и коррекции бактериального состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта», — разъясняет фармаколог.

Помните, что любые БАДы могут быть использованы только для укрепления здоровья и профилактики ряда заболеваний или в качестве комплексной терапии (совместно с лекарственными препаратами) при лечении различных заболеваний, заключила Карина Ленская.