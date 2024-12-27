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Bad Bunny анонсировал альбом Debí Tirar Más Fotos

Пуэрто-риканский хип-хоп- и реггетон-исполнитель Bad Bunny в своих соцсетях объявил о выпуске своего шестого лонгплея Debí Tirar Más Fotos. Релиз пластинки намечен на 5 января. Предыдущий студийник звезды, nadie sabe lo que va a pasar mañana, увидел свет в прошлом году.

Источник: Звук

Пуэрто-риканский хип-хоп- и реггетон-исполнитель Bad Bunny в своих соцсетях объявил о выпуске своего шестого лонгплея Debí Tirar Más Fotos. Релиз пластинки намечен на 5 января. Предыдущий студийник звезды, nadie sabe lo que va a pasar mañana, увидел свет в прошлом году.

Артист выложил видеотизер, в котором влиятельный пуэрто-риканский режиссер, актер и писатель Хакобо Моралес вместе со своим мультяшным другом Кончо рассуждает о жизни и памяти. «Раньше я говорил, что лучше жить настоящим. Но когда ты достигаешь такого возраста, вспоминать вещи не так просто», — говорит Моралес. Он добавляет: «Мне следовало сделать больше фотографий» — так с испанского переводится название предстоящего альбома Bad Bunny.

Музыкант также представил печальный сингл Pitorro de Coco, в котором поет о тяжелом переживании расставания на новогодних праздниках.

В феврале певец признался, что занялся бы кулинарией, если бы не стал музыкантом.