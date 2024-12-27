Bad Bunny анонсировал альбом Debí Tirar Más Fotos

Артист выложил видеотизер, в котором влиятельный пуэрто-риканский режиссер, актер и писатель Хакобо Моралес вместе со своим мультяшным другом Кончо рассуждает о жизни и памяти. «Раньше я говорил, что лучше жить настоящим. Но когда ты достигаешь такого возраста, вспоминать вещи не так просто», — говорит Моралес. Он добавляет: «Мне следовало сделать больше фотографий» — так с испанского переводится название предстоящего альбома Bad Bunny.