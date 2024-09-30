Бабушкин секрет. Мясников перечислил ошибки при лечении ОРВИ

«Ну если вам легче и хорошо от этого, если вы съели чеснока и у вас прилив сил — чем это плохо? Куриный бульон — святое дело. Нам всем после куриного бульона лучше. Были исследования в 70-х годах, сравнивали действие куриного бульона и противовирусных средств, показано было, что работает ничуть не хуже. Если вам субъективно легче, чтобы вы переносили состояние недомогания проще, почему бы и нет», — пояснил медик.