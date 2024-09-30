Бабушкин секрет. Мясников перечислил ошибки при лечении ОРВИ

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, как правильно нужно болеть. Он отметил, что недооценивать болезнь нельзя — любая может закончиться печально и никто не предугадает, когда именно это может произойти. Что же делать, когда потекли сопли, человек зачихал и закашлял?
Первое и самое важное, отметил доктор, — оставаться дома. «Мы болеем и идем на работу. Или отправляемся в поликлинику. Через два дня уже поправились, а вот бабушка, которая пришла в ту же поликлинику, чтобы продлить рецепт на препарат от диабета, получила этот вирус, попала в реанимацию и умерла. Поэтому: заболел — не заражай другого. Это самое главное правило, которое мы должны соблюдать», — пояснил Мясников.
При попытках лечить ОРВИ надо понимать, что мы не сможем сократить время болезни приемом лекарств. Они, как правило, нужны уже для тяжелых случаев. А вообще все советы при ОРВИ — это «паллиативная» помощь, то есть меры, призванные лишь облегчить состояние недомогания, заявил медик.
«Если я не буду парить ноги, я буду больше болеть? Нет! А если я буду парить ноги, выздоровлю ли быстрее? Ну по крайней мере ноги будут чистые — уже хорошо, тепло — тоже хорошо», — рассказал Мясников.
Ошибкой становится назначение антибиотиков при ОРВИ. «День болеешь, два, три, ломит и ломит, плохо и плохо, и аппетита нет, и моча темная, и пахнешь кислым потом. Хочется какую-то таблетку принять, чтобы побыстрее. И на второй день принимается антибиотик, несмотря на все разговоры о том, что не надо», — пояснил Мясников.
Но такой мерой люди делают себе только хуже, потому что потом антибиотики, когда действительно понадобятся, работать не будут.
«Бывают исключения, когда антибиотики при простуде нужны. Но их должен предложить все равно врач, когда у него возникает подозрение на присоединение бактериальной инфекции. Бить тревогу надо, когда не падает температура, когда ы обезвожен, когда ты встаешь и кружится голова из-за падения давления, когда рвота, сонливость, когда человек становится полуприторможенным, а также если при измерении пульсоксиметром кислород ниже 92. Это может указывать на пневмонию, причем не бактериальную, а вирусную», — рассказал врач.
Но, отметил он при этом, такое состояние дел не всех — как правило, с таким состоянием могут столкнуться люди в теле, диабетики, курящие, люди с хроническими патологиями, люди, ведущие сидячий образ жизни. Тут уже может потребоваться лечение в больнице. А в массе своей требуется только домашний и постельный режим.
Что касается повышенного употребления витамина С, показано, что он сокращает срок болезни, но не предотвращает. Также насчет чеснока и прочих народных средств, типа супа из курицы.
«Ну если вам легче и хорошо от этого, если вы съели чеснока и у вас прилив сил — чем это плохо? Куриный бульон — святое дело. Нам всем после куриного бульона лучше. Были исследования в 70-х годах, сравнивали действие куриного бульона и противовирусных средств, показано было, что работает ничуть не хуже. Если вам субъективно легче, чтобы вы переносили состояние недомогания проще, почему бы и нет», — пояснил медик.
Правила болезни.
Итак, подчеркнул врач, если человек заболел, ему надо соблюдать простые 4 рекомендации. Первая — не заражать других и оставаться дома. Второе — постельный режим. «Это не значит, что вам нельзя вставать, но вы должны обеспечить себе покой, ведь все равно идет воспаление», — пояснил Мясников.
Третье и четвертое — обязательно должен быть свежий воздух и чистое тело. «Смывать пот и кожные выделения — это делать человеку легче, он дышит, ему становится лучше. Инфекция уходит быстрее. И проветривать комнату, чтобы не было застоявшегося воздуха — тоже борьба с вирусом», — добавил Мясников.
А дальше все, что облегчает ваше состояние — да. Помогает суп — значит, пусть будет суп.
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