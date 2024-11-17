Бабушкин гаджет. Эксперт объяснил, как выбрать планшет для пенсионера

В наш цифровой век отличным подарком на Новый Год для пожилых людей является планшет. На нём удобнее, чем на телефоне, читать, смотреть фильмы, при этом он легче, чем ноутбук и гораздо компактнее, чем компьютер. А ещё планшет поможет детям и внукам поддерживать постоянную видеосвязь с родителями, бабушками и дедушками, даже если между ними тысячи километров. Но для пожилых людей подходят не любые планшеты, предупреждают опрошенные aif.ru эксперты.