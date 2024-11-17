Бабушкин гаджет. Эксперт объяснил, как выбрать планшет для пенсионера

В наш цифровой век отличным подарком на Новый Год для пожилых людей является планшет. На нём удобнее, чем на телефоне, читать, смотреть фильмы, при этом он легче, чем ноутбук и гораздо компактнее, чем компьютер. А ещё планшет поможет детям и внукам поддерживать постоянную видеосвязь с родителями, бабушками и дедушками, даже если между ними тысячи километров. Но для пожилых людей подходят не любые планшеты, предупреждают опрошенные aif.ru эксперты.
Особые условия
Современные производители предлагают огромное разнообразие планшетов, предназначенных для разных целей и задач. Но, выбирая устройство для людей старшего поколения, следует руководствоваться специфичными требованиями. «Одним из главных критериев при выборе планшета для пожилых людей является размер экрана. Им будет трудно пользоваться маленькими устройствами. Чем больше дисплей, тем удобнее он будет для бабушек и дедушек», — поясняет генеральный директор информационно-аналитического агентства Teleсom Daily Денис Кусков.
Планшеты с экранами до восьми дюймов удобны в поездках, их легко убрать в сумку. Но для пенсионеров лучше выбирать устройства с дисплеями около десяти дюймов, так им проще будет пользоваться планшетом. На рынке есть модели с экранами до 13 дюймов, но это уже производительные и дорогие гаджеты, предназначенные для профессиональной работы — например, дизайна, их функции для пожилых людей часто избыточны.
«Желательно, чтобы на выбранном планшете была возможность изменять и настраивать шрифт, яркость и контрастность. Чем выше яркость (измеряется в нитах), тем дороже. Очень неплохи в эксплуатации экраны с технологией OLED. Классом ниже матрицы IPS, но и они тоже обладают высокой яркостью. Например, самые последние дорогие модели от Apple имеют яркость 1000, тогда как в большинстве случаев 350 вполне достаточно», — дополняет кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Бюджет подарка
Цена приобретаемого в подарок планшета также является важным критерием выбора. В разнообразии предложения трудно ориентироваться, всегда хочется не переплатить, но приобрести качественный и надёжный гаджет. «На рынке представлен огромный выбор планшетов с очень большим разбросом цен. Самый бюджетный для пожилых — это Lenovo Tab M10 (2/32) LTE, его можно купить за 4 тыс. руб.» — говорит эксперт.
Но важна ещё и производительность устройства, всем хочется, чтобы видеосвязь не зависала, и чтобы на планшет можно было установить ещё какие-то нужные приложения, кроме пасьянса. И здесь важны тип процессора и объём оперативной памяти.
Также стоит обратить внимание и на объём постоянной памяти — для самых невзыскательных пользователей хватит и 16 Гб, этого достаточно для чтения книг и посещения ресурсов на просторах интернета. Устройства, обладающие 16−32 Гб памяти, позволят создавать фото- и видеоальбомы, сохранять полюбившуюся музыку, активно пользоваться социальными сетями. Планшеты с памятью, например, 64 Гб вряд ли понадобятся бабушке, такие агрегаты скорее подойдут внукам для видеоигр.
Несмотря на большой диапазон цен, сейчас вполне можно выбрать недорогой подходящий для людей в возрасте планшет. "Есть смысл рассматривать Huawei MatePad T10 32Gb WiFi за 7 тыс. руб. или Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE 32Гб за 12 тыс. руб.
К планшетам с хорошими характеристиками, но бюджетной ценой относятся также Xiaomi Pad 6 11«8/128 ГБ, его стоимость на маркетплейсе начинается от 8 тыс. руб. или Lingbo 10.1»8GB + 512GB с ценой от 6,36 тыс. руб.", — перечислил Тимофеев.
Сколько бы не стоил планшет, при выборе есть одно общее правило — не стоит поддаваться соблазну сэкономить на различных скидках и акциях, это особенно актуально в преддверии новогодних распродаж.
«Не надо совершать покупку под воздействием навязчивой рекламы, особенно связанной с распродажами на “черную пятницу”. Зачастую продавцы объявляют о заманчивых скидках, предварительно подняв цены. Лучше потратить время и промониторить уровень цен самостоятельно», — уверен Кусков.
Но и тут есть выход — можно докупить клавиатуру, которая подключается к планшету чаще всего через беспроводной Bluetooth, на таком устройстве пенсионерам гораздо комфортнее получать и отправлять почту, создавать документы, работать в банковских приложениях. Но за комфорт придется доплатить. «Если выбирать планшет с клавиатурой из разряда бюджетных, то можно прицениться к X-Prime MAX 6/128GB с ценой от 17 тыс. руб.», — предлагает Тимофеев.
Наши тоже могут
Отдельный сегмент рынка занимают отечественные планшеты, и здесь тоже есть из чего выбрать. «Из российских моделей можно обратить внимание на Teclast M50 Pro LTE, он оснащён 10,1-дюймовым Full HD IPS-дисплеем и 8-ядерным процессором MediaTek Helio P60, а стоимость его начинается от 12 тыс. руб. Кроме того, есть смысл присмотреться к BQ 9055L Exion Pro Mini, это бюджетный планшет с дисплеем диагональю девять дюймов и разрешением 1 200×800 пикселей, восьмиядерным процессором SC9863A и операционной системой Android 11», — перечислил эксперт.
К прочим критериям можно отнести ёмкость батареи, она должна обеспечивать не менее шести часов непрерывной работы, и материал корпуса — пластиковые лёгкие и дешёвые, но их ударопрочность невысока, при падении они могут разбиться. Планшеты в металлическом корпусе прослужат дольше, они надёжнее и выглядят солиднее, но и стоят дороже.
Каждый человек индивидуален, и параметры планшета каждый выбирает под себя, благо производители наводнили рынок устройствами на любой вкус и бюджет. Универсальный совет можно сформулировать лишь один.
«На рынке представлено множество моделей в различных ценовых сегментах, для подарка пенсионеру нужно выделить до 20 тыс. руб. За эти деньги это будет качественное устройство, его функций будет достаточно, в том числе и для надёжной видеосвязи с детьми и внуками», — заключил Кусков.