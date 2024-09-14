Бабушка выходит замуж: почему пожилые люди стали чаще заключать браки

В 2023 году 52 процента домохозяйств в столице состояли из одного человека. В целом по стране ситуация похожая: таких домохозяйств — 40 процентов. А всего 20 лет назад в одиночестве жили лишь 22 процента россиян.
Город однушек
Причина для таких изменений в обществе явно должна быть не одна. Но главная, по словам старшего научного сотрудника Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елены Чуриловой, заключается в желании молодежи начать жить отдельно от родителей до создания собственной семьи.
— Здесь же прослеживается тенденция откладывания сроков вступления в брак и рождения детей, — отмечает эксперт. — Рынок жилья, кстати, хорошо на это отреагировал: предложение квартир-студий и однокомнатных квартир увеличилось. В Москве тренд выражен более ярко, так как это крупный образовательный центр и миграционно привлекательный город. Сюда стекаются учиться и строить карьеру студенты и молодые бессемейные специалисты со всей России. В селах, наоборот, большинство одиночек — это люди пенсионного возраста, которые остаются доживать старость одни, так как их взрослые дети уехали в города.
На расселение людей по однушкам влияют современные веяния, желание молодых людей «пожить для себя». Впрочем, как утверждает врач-психиатр, преподаватель Медицинского института РУДН Владимир Соколов, человек редко выбирает одиночество, не имея каких-либо психологических проблем.
Почему нельзя любить сразу двух людей
— Есть ряд личностных особенностей, подходящих для такой жизни, — уточняет Соколов. — Существуют так называемые личности замкнуто-углубленного характера. Они склонны к одиночеству, могут прожить без семьи. Иногда от семейной жизни отказываются из-за депрессивных переживаний. К примеру, замыкаются в себе и не могут найти пару женщины, которые воспитывались в тяжелых семьях и которых в детстве травмировали родители. Иногда люди пытаются объяснить свой выбор разными идеологиями, субкультурами. Например, в Японии популярна субкультура хикикомори. Это те, кто отказывается от социальной жизни, стремится к крайней степени социальной изоляции. Но их принадлежность к субкультуре — лишь объяснение, удобная психологическая защита, которая прикрывает истинную проблему.
Стареющий мир
Раньше молодежь переезжала в новостройки, чтобы прокладывать жизненный путь вдали от родителей, а тем, особенно если они были одиноки, оставалось только печально взирать на собственное прошлое и доживать свой век. Современные пенсионеры с таким раскладом не соглашаются.
Согласно докладам демографов, число людей в возрастной группе от 65 лет и старше вырастет с 10 процентов в 2022 году до 16 процентов в 2050-м. Это значит, что на улицах мы все чаще будем встречать пожилых людей. При этом образ их жизни продолжит меняться. В Москве представления о том, что «пенсионный возраст» = «возраст дожития», уже давно неактуальны.
— Пожилые люди стали более активными, потому что увеличивается продолжительность жизни, они меньше болеют, — рассказывает Владимир Соколов. — Хронические заболевания лучше купируются, контролируются. Мы на улицах регулярно встречаем пенсионеров, которые занимаются спортом. Уровень жизни в Москве достаточно высокий. Однако пожилые люди относятся к другому поколению. С молодыми родственникам и им бывает трудно найти общий язык. У многих из-за дефицита общения развивается депрессия. Работа с психологом могла бы им помочь, но люди этого поколения в молодости к этим специалистам не ходили, в их среде это не принято.
Депрессия в старости связана с комплексом причин. Но один из самых важных факторов — одиночество. Всевозможные проекты, создающие условия для общения пожилых людей с ровесниками, частично перекрывают их потребности. Однако приятельские отношения никогда не заменят супружеские. Значимость семьи, брака нельзя недооценивать.
Любить никогда не поздно
Мы уже говорили об отделении молодежи от родителей.
— В таких условиях пожилые родители тоже остаются жить в одиночестве, — рассуждает Елена Чурилова. — Улучшение состояния здоровья населения пожилого возраста, низкая и поздняя рождаемость и программы активного долголетия способствуют тому, что, выходя на пенсию, мужчины и женщины еще обладают достаточным здоровьем и желанием вести активную жизнь, при этом часто живут отдельно от детей и не обременены внуками. В этих условиях естественно их желание вести более насыщенную социальную жизнь, а для вдов и вдовцов — завести новые знакомства и найти пару, так как у жизни в паре довольно много преимуществ: забота друг о друге, общее ведение домашнего хозяйства, совместный досуг и так далее.
Желание покончить с одиночеством, обрести свой дом, внимание и заботу близкого человека заслуживает сочувствия и понимания. Для пожилых людей новая семья дает возможность общения, взаимной поддержки, может стать настоящим спасением. Однако гендерная асимметрия в позднем возрасте лишает этого шанса многих женщин. Они живут дольше, а потому мужчины на брачном рынке оказываются в привилегированном положении. С возрастом у них расширяются возможности выбора. Женщинам, наоборот, выбирать не приходится, если, конечно, они не очень богаты, знамениты, привлекательны.
Социологи утверждают, что новые семьи пожилые люди создают преимущественно в первое десятилетие после выхода на пенсию. Длительность таких семейных союзов не превышает 10 лет. Это связано с возрастом супругов и высокой смертностью мужчин. Выбирают партнеров чаще из знакомых: друзей, бывших коллег, соседей. Пенсионерам есть что терять — квартиру, сбережения. Чужаку довериться сложнее.
А еще бабушки и дедушки редко регистрируют свой брак. Предпочитают отношения сожительства, считая походы в загс чем-то лишним в их возрасте. В некоторых семьях, где вопрос заключения брака все-таки поднимается, основным препятствием на пути становятся ближайшие родственники. Детям и внукам часто нет дела до личной жизни родителей, зато их беспокоит вопрос наследства.
Интересно, что, отвечая на вопросы социологов, люди, решившие жениться в позднем возрасте, практически никогда не говорят, что сделали это по любви. Вероятно, они не хотят выглядеть смешными в глазах окружающих. Ведь в обществе бытует мнение, что пожилым влюбляться — странно, нелепо. Некоторые стереотипы, связанные с возрастом, исчезают дольше других…
Свадьба в 70
Виктору Викторовичу и Любови Афанасьевне по 70 лет. Он бывший моряк, она строитель. Поженились в прошлом году, знакомы четыре года. В сентябре 2023 года их роман по переписке стал официальным браком — с загсом, свадьбой, свидетелями.
— Я, как положено, попросил руки у сына Любови. Дети не возражали, — смеется Виктор Викторович.
Они нашли друг друга на сайте знакомств.
— Я не особенно рассчитывал на успех. Но вдруг увидел в интернете ее глаза, прокрутил ленту, снова рассмотрел фотографию. Мы переписывались, созванивались. И однажды она рискнула ко мне приехать.
Женились, по их словам, не потому, что спасались от одиночества, а потому что полюбили. Хотя не все в их окружении были за такой поворот в судьбе.
— Молодым кажется, что в 50−60 люди уже стары для брака. Но и в 70 можно желать жить полноценно. Любить, путешествовать, открывать мир. Что мы с женой и делаем. Не хотим тратить время на болячки, хандру, жалобы. Не хотим быть ворчливыми стариками.
КСТАТИ.
Провоцирующие факторы одиночества у пожилых — смерть супруга, выход на пенсию. Но сейчас отчетливо видна тенденция роста одиночества у подростков и молодых людей. В 2023 году Всемирная организация здравоохранения создала новую комиссию по социальным связям, назвав одиночество «насущной угрозой здоровью» в глобальном масштабе.
МНЕНИЕ.
Валерий Новоселов, врач-гериатр, невролог, спортивный врач:
— В России тема семьи, брака, разводов в пожилом (60+) и тем более старческом возрасте (после 75) малопонятна. Ясно, что в нашей стране очень большая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин. Значит, много вдов. Россия — фактически страна одиноких женщин. К 80 годам на четыре женщины приходится один мужчина, доживший до этого возраста. Причем разница в продолжительности жизни мужчин и женщин достигает почти 14 процентов. Это приводит к тому, что женщина, если овдовела после пятидесяти, крайне редко выходит замуж снова.
Но вместе с тем у меня нет ни малейших сомнений, что все хотят, чтобы их любили. И человек в возрасте тут не исключение. В современном мире свой вклад в эту тему вносят социальные сети. Люди преклонного возраста стали более общительными. Они легко начинают переписку и заводят дружеские отношения. Возможно, цифровое время скоро совсем разрушит стереотип о том, что задача стариков — лишь дожить свой век. И не исключено, что будущих пенсионеров ждет эпоха живых, трогательных любовных историй, о которых напишут новые увлекательные романы и снимут великое кино.
ИЗОЛЯЦИЯ ПО-ЯПОНСКИ.
В Японии проблема одиночества стоит особенно остро. Около 40 процентов жителей этой страны отмечают, что чувствуют себя в изоляции и не знают, к кому обращаться, если у них возникают трудности. Экономическое давление, урбанизация и угасание традиционных привычек отражаются на самоощущении японцев, которым не к кому обратиться, так как в обществе главным является принцип «самопомощи». Обращение за поддержкой к друзьям, родным здесь расценивается как причинение ущерба другому человеку.
Именно Япония подарила миру сформулированное психологом Тамаки Саито понятие хикикомори — так называется состояние длительного избегания социальных контактов. Раньше хикикомори представлялись как молодые люди, которые в течение нескольких месяцев демонстрировали избегающее поведение — отказывались выходить из дома, на работу или в школу, ни с кем не общались. Сейчас многим из затворников, которых в Японии насчитывают около 1,5 миллиона, уже больше 50 лет.
А еще в Японии есть отдельное слово для смерти в одиночестве — кодокуши. В стране множатся случаи, когда дети перестают заботиться о пожилых родителях.