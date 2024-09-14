Бабушка выходит замуж: почему пожилые люди стали чаще заключать браки

— В таких условиях пожилые родители тоже остаются жить в одиночестве, — рассуждает Елена Чурилова. — Улучшение состояния здоровья населения пожилого возраста, низкая и поздняя рождаемость и программы активного долголетия способствуют тому, что, выходя на пенсию, мужчины и женщины еще обладают достаточным здоровьем и желанием вести активную жизнь, при этом часто живут отдельно от детей и не обременены внуками. В этих условиях естественно их желание вести более насыщенную социальную жизнь, а для вдов и вдовцов — завести новые знакомства и найти пару, так как у жизни в паре довольно много преимуществ: забота друг о друге, общее ведение домашнего хозяйства, совместный досуг и так далее.