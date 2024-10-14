Бабушка-солдат: 92-летняя китаянка ведет блог со стрельбища

Китаец Ван Гуйфан живет в Казахстане. Недавно к нему приехала погостить 92-летняя бабушка из провинции Чжэцзян, и сделала внука знаменитым. Дело в том, что, когда внук отвел старушку на стрельбище, подслеповатая старушка каждый раз попала точно в цель, а затем поделилась рекордом и видео со стрельбой в соцсетях.