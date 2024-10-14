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Бабушка-солдат: 92-летняя китаянка ведет блог со стрельбища

Меткость подслеповатой старушки завоевала ей популярность в соцсетях.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: QQ.com

Китаец Ван Гуйфан живет в Казахстане. Недавно к нему приехала погостить 92-летняя бабушка из провинции Чжэцзян, и сделала внука знаменитым. Дело в том, что, когда внук отвел старушку на стрельбище, подслеповатая старушка каждый раз попала точно в цель, а затем поделилась рекордом и видео со стрельбой в соцсетях.

Поначалу в казахстанском стрельбище старушке не хотели давать оружие из-за преклонного возраста, но в итоге сжалились и вручили малокалиберную винтовку. Из нее Ли Гуйфан набрала 97 и 87 очков за два захода в стрельбе по мишеням.

Видео с пожилой бабушкой, которая управляется с оружием, как профессиональный военный, собрало полмиллиона лайков и 20 тысяч комментариев в китайских соцсетях.

Меткость пожилой Ли Гуйфан вряд ли может вызвать удивление, если узнать ее биографию, которой поделилась газета South China Morning Post. Бабушка — ветеран Народно-освободительной армии Китая, вступившая в вооруженные силы еще в 1950-х.

В составе китайской армии она прошла войну в Корее. Внук утверждает, что бабушка была сигнальщицей, и в боевых действиях участия не принимала, но всю необходимую боевую подготовку прошла с отличием. Если один раз что-то выучить, руки запомнят, уверен юноша.

Несмотря на преклонный возраст и катаракту, Ли Гуйфан ведет активный образ жизни: она много путешествует, посетила уже 60 стран и даже прыгала с парашютом.

Многие пользователи китайских соцсетей восхищаются навыками и бодростью духа старушки. «Сегодня я понял, что мне далеко до 92-летней бабушки. Великолепный стрелок. Салют бабушке!», — пишет в комментариях один из пользователей.

Ранее рассказывали про 80-летнюю кореянку, которая намерена представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная».