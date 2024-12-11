Бабки на звезды. Сколько стоит пригласить популярного артиста на корпоратив

Отметить Новый год со звездой первой величины будет стоить не меньше 10 миллионов рублей — чаще больше. Есть в России звезды и помельче — они соглашаются на 4−5 млн, выяснила корреспондент aif.ru. Позвонив в несколько компаний от имени дирекции завода, собирающегося порадовать сотрудников песнями и плясками на корпоративе, выяснила, каковы расценки на такое удовольствие и насколько реально до конца года увидеть Николая Баскова, поющего в цеху.
На любой вкус и кошелек
Первой задачей стало узнать — как дорого и в принципе возможно ли пригласить раскрученного певца или певицу, ведь корпоративы уже идут вовсю.
В предновогоднее время такого понятия как «прайс» не существует, ответили в одном из ивент-агентств — стоимость приглашения зависит от даты. Чем ближе Новый год, тем дороже обойдутся усилия творческой элиты. Тем более что в первые январские дни звезды начинают в выступлениях отказывать, а после 7 января примерно на месяц они в большинстве своем улетают в отпуск.
Организовать за остающиеся «рабочие» три недели мероприятие вполне возможно, хотя это будет зависеть от конкретной даты и кошелька приглашающего — в последние предновогодние дни ценник может удвоиться и даже утроиться, заверили опрошенные менеджеры. Несколько сложнее выйдет пригласить несколько звезд, которым еще нужно будет утрясти свое расписание и вписаться в нужную дату.
«Топовые звезды практически все на декабрь приглашены, хотя “дырки” у них в основном есть, — объяснила одна из собеседниц. — Возможность выступления будет зависеть от наличия свободных дат в их расписании. Например, Леонида Агутина увидеть в этом году уже не получится. Ну или если кто-то только откажется от проведения мероприятия — у нас нередки случаи, когда от звезд отказываются, потому что не потянули сумму».
Мне попеняли, что поздно обратилась: лучше всего обращаться с такими заказами летом, а больше всего бронирований случается в сентябре и октябре.
Не только песня и пляска
Дальше дело дошло до ценника.
«Почему так дорого?» — спросила я.
«Потому что стоимость выступления зависит от даты, формата, отдельно оплачивается райдер — бытовой и технический, — был ответ. — Как правило, бытовой и технический райдер — это до 40−50% от стоимости организации мероприятия, у звезд первой величины в среднем — 3−4 млн руб.».
С бытовым райдером в целом все было понятно. Это билеты команде, если надо лететь, трансфер на месте, проживание, суточное питание и так называемые «хотелки». Здесь все зависит от команды — у кого-то она может составлять три человека, а у кого-то — 30.
«С бытовой стороной вопроса часто возникают сложности, — рассказал собеседник. — Хорошо, если предприятие, где предстоит выступать, находится в месте, куда можно приехать на машине — тогда артист с командой могут взять микроавтобус — но только V Class, естественно. В этом случае можно будет обойтись гостиницей (тоже только самого высокого уровня) или помещением для отдыха на один день».
Хуже, если нужно лететь в условный Челябинск — это обойдется дороже, так как даже на два дня нужно будет снять номер люкс — на другое наши высокие звезды обычно не соглашаются. При этом запросы могут быть самые разные — от виски определенного сорта до наличия кальяна и определенная еда или и вовсе экзотика типа десяти пар носков. Если же запросы не выполняются, звезда вполне может отказаться от выступления.
— А с техникой-то что? У нас на заводе только недавно новая аппаратура закуплена, очень хороший звук.
«Ну что вы, никто не станет работать с вашей техникой, она непроверенная, а на месте узнавать, что чего-то не хватает или качество не то, никому не хочется, — ответили в агентстве. — А если зал большой, то надо много света, динамиков, микрофонов. Это все надо арендовать у нас — обычное требование, а в нашем агентстве техника своя, проверенная. Плюс к декабрю оборудования на рынке уже практически нет».
Дешевле не будет
Сегодня часто слышно, что гонорары артистов нужно ограничивать и контролировать. Говорят, что из-за низкого спроса многие отказываются от мероприятий, а запросы «звезд» снизились.
«Отнюдь, — заявили aif.ru в одном из агентств. — И дальше все будет только дорожать. Максимум, что могут сделать некоторые организаторы, это не сильно поднимать цены. Но не снижать».
Сами агентства в среднем увеличили стоимость своей работы за год на 100 тысяч руб. — с 1,5 до 1,6 млн.
В то же время существуют звезды, которые обойдутся в целом в разумные деньги. Так, пригласить Анну Семенович может выйти 1,6 млн руб. плюс бытовой и технический райдер. Ольга Серябкина и группа «Серебро», Ирина Нельсон и группа «Рефлекс», Юлианна Караулова обойдутся в 2,5 млн плюс технический райдер. В общей сложности такое выступление стоит около 4−5 млн руб. — в зависимости от места проведения мероприятия.
При этом, рассказывают участники рынка, мероприятие пройдет не менее интересно, чем с «крупняком», а работать «дешевый» артист будет на совесть.
Все суммы представлены примерно, вместе с техническим и бытовым райдером. Полная стоимость будет зависеть от конкретных условий выступления: места проведения мероприятия, квадратуры зала, количества задействованных членов команды артиста и даты — к
Отдельно можно заплатить за ведущего праздника:
* Цены представлены без бытового и технического райдера. Как и в случае с артистами полная стоимость будет зависеть от конкретных условий выступления. Время работы ведущего, как правило, в отличие от звезд, составляет в среднем 4−5 часов.