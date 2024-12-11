Бабки на звезды. Сколько стоит пригласить популярного артиста на корпоратив

Хуже, если нужно лететь в условный Челябинск — это обойдется дороже, так как даже на два дня нужно будет снять номер люкс — на другое наши высокие звезды обычно не соглашаются. При этом запросы могут быть самые разные — от виски определенного сорта до наличия кальяна и определенная еда или и вовсе экзотика типа десяти пар носков. Если же запросы не выполняются, звезда вполне может отказаться от выступления.