Азиатская лихорадка: к чему приводит одержимость учебными достижениями

В 2013 году корреспонденты BBC рассказали о том, как родители в Восточной Азии часто вкладывают все средства в обучение детей, фактически загоняя семьи в нищету. К лучшему образованию стремятся не только представители среднего класса, но и простые рабочие, у которых недостаточно свободных денег, чтобы позволить себе обучение в элитных школах. По данным исследовательского института LG Economic, в первой половине прошлого десятилетия 28% семей в Южной Корее едва могли прокормить себя и с трудом выполняли обязательства по ипотеке. Большую часть своих доходов родители в этих семьях тратили на то, чтобы обойти конкурентов в борьбе за престижное место для детей. Антрополог Эндрю Кипнис рассказал, что такая «экстремальная» тенденция характерна для большинства стран Восточной Азии.