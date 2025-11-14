Азербайджан вызвал посла России из-за попадания ракеты на посольство

Отмечается, что российской стороне был выражен резкий протест в связи с тем, что 14 ноября на территорию посольства Азербайджана упал снаряд типа «Искандер». Соответствующая нота была вручена послу России. Также МИД республики заявил, что у него возникают вопросы о целенаправленности ударов России по азербайджанским структурам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Он добавил, что стороны обсудили удар по Киеву, произошедший 14 ноября. По его словам, Алиев якобы осудил случившееся.
До этого посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев заявил, что отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень. По его словам, у страны высвободились ресурсы для реализации экономических и транспортных проектов, которые смогут связать экономики России, Турции и Ирана, а также стран Центральной Азии и Ближнего и Среднего Востока.