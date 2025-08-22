Политолог: для чего Азербайджан запрещает русский язык в школах

Языковая политика
С 2025/2026 учебного года предмет «История Азербайджана» в V-VI классах всех школ, включая те, где обучение велось на других языках, будет преподаваться только на азербайджанском. Это закреплено приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева, который ставит целью укрепление роли государственного языка. Ранее в VI классах история изучалась на языке обучения школы, но теперь это правило отменяется. Одновременно власти анонсировали переход 340 русскоязычных школ, где учатся 150−160 тыс. детей, на азербайджанский язык в течение трех лет, с постепенной переподготовкой учителей.
Родители, ссылаясь на статьи 21 и 45 Конституции, гарантирующие право на образование на желаемом языке, пытались оспорить нововведение в судах, но Бакинский административный суд и апелляционная инстанция отклонили их иски, утверждая приоритет государственной политики.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов считает, что отказ от русского языка в образовании — инструмент национального самоутверждения, характерный для постсоветских стран. По его словам, язык является маркером состоявшейся государственности, однако «немногие страны СНГ могут себя таковыми называть». В качестве положительного примера эксперт привел Белоруссию, где нет атак на русский язык, а число русскоязычных граждан даже увеличилось с 1991 года.
«Отказ от русского языка — это один из важнейших инструментов самоутверждения для многих политических режимов на постсоветском пространстве, — пояснил Евгений Семибратов. — Для них язык становится не просто средством коммуникации, а политическим маркером, символизирующим разрыв с советским прошлым и построение новой идентичности. Апофеозом подобной политики являются страны Прибалтики и Украина, где русский язык подвергается системному вытеснению из публичной сферы, а его использование в официальном контексте может приводить к реальным санкциям. Это сознательная стратегия, направленная на формирование моноэтнического национального государства, несмотря на исторически сложившуюся многокультурную и многоязычную среду».
Дипломатический кризис
Реформы совпали с обострением отношений между Баку и Москвой, начавшимся в июне 2025 года после серии арестов азербайджанцев, входящих в этнические ОПГ в Екатеринбурге. Кремль, через Дмитрия Пескова, призвал к диалогу, отметив контакты главы СК РФ Александра Бастрыкина с генпрокурором Азербайджана. Однако Баку демонстративно продолжил поддерживать Украину, выделив $2 млн на гуманитарную помощь Киеву.
«Мы стоим на развилке: либо урегулируем противоречия, либо переводим отношения на менее теплый, добрососедский уровень. Удержание граждан России — это тоже не акт союзнических отношений».
Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время отношения между Баку и Москвой продолжат ухудшаться. По его мнению, текущая динамика вызывает тревогу.
«Родителям и ученикам придется столкнуться с болезненной адаптацией к новой реальности, где русский язык последовательно вытесняется из образовательного пространства, — отметил Семибратов. — Это не просто административная мера, а долгосрочная стратегия по созданию культурного барьера между поколениями. Через 10−15 лет мы получим молодежь, которая будет воспринимать Россию как дистанцированную, а не братскую страну».