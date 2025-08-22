Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: для чего Азербайджан запрещает русский язык в школах

С нового учебного года Азербайджан радикально меняет школьные программы, переводя преподавание истории в V-VI классах исключительно на государственный язык. Политолог Евгений Семибратов рассказал ВФокусе Mail о том, как реформы повлияют на доступность образования.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Языковая политика

С 2025/2026 учебного года предмет «История Азербайджана» в V-VI классах всех школ, включая те, где обучение велось на других языках, будет преподаваться только на азербайджанском. Это закреплено приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева, который ставит целью укрепление роли государственного языка. Ранее в VI классах история изучалась на языке обучения школы, но теперь это правило отменяется. Одновременно власти анонсировали переход 340 русскоязычных школ, где учатся 150−160 тыс. детей, на азербайджанский язык в течение трех лет, с постепенной переподготовкой учителей.

Родители, ссылаясь на статьи 21 и 45 Конституции, гарантирующие право на образование на желаемом языке, пытались оспорить нововведение в судах, но Бакинский административный суд и апелляционная инстанция отклонили их иски, утверждая приоритет государственной политики.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов считает, что отказ от русского языка в образовании — инструмент национального самоутверждения, характерный для постсоветских стран. По его словам, язык является маркером состоявшейся государственности, однако «немногие страны СНГ могут себя таковыми называть». В качестве положительного примера эксперт привел Белоруссию, где нет атак на русский язык, а число русскоязычных граждан даже увеличилось с 1991 года.

«Отказ от русского языка — это один из важнейших инструментов самоутверждения для многих политических режимов на постсоветском пространстве, — пояснил Евгений Семибратов. — Для них язык становится не просто средством коммуникации, а политическим маркером, символизирующим разрыв с советским прошлым и построение новой идентичности. Апофеозом подобной политики являются страны Прибалтики и Украина, где русский язык подвергается системному вытеснению из публичной сферы, а его использование в официальном контексте может приводить к реальным санкциям. Это сознательная стратегия, направленная на формирование моноэтнического национального государства, несмотря на исторически сложившуюся многокультурную и многоязычную среду».

Дипломатический кризис

Реформы совпали с обострением отношений между Баку и Москвой, начавшимся в июне 2025 года после серии арестов азербайджанцев, входящих в этнические ОПГ в Екатеринбурге. Кремль, через Дмитрия Пескова, призвал к диалогу, отметив контакты главы СК РФ Александра Бастрыкина с генпрокурором Азербайджана. Однако Баку демонстративно продолжил поддерживать Украину, выделив $2 млн на гуманитарную помощь Киеву.

«Мы стоим на развилке: либо урегулируем противоречия, либо переводим отношения на менее теплый, добрососедский уровень. Удержание граждан России — это тоже не акт союзнических отношений».

Евгений Семибратов
политолог

Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время отношения между Баку и Москвой продолжат ухудшаться. По его мнению, текущая динамика вызывает тревогу.

«Родителям и ученикам придется столкнуться с болезненной адаптацией к новой реальности, где русский язык последовательно вытесняется из образовательного пространства, — отметил Семибратов. — Это не просто административная мера, а долгосрочная стратегия по созданию культурного барьера между поколениями. Через 10−15 лет мы получим молодежь, которая будет воспринимать Россию как дистанцированную, а не братскую страну».

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше