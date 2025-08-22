Политолог: для чего Азербайджан запрещает русский язык в школах

«Отказ от русского языка — это один из важнейших инструментов самоутверждения для многих политических режимов на постсоветском пространстве, — пояснил Евгений Семибратов. — Для них язык становится не просто средством коммуникации, а политическим маркером, символизирующим разрыв с советским прошлым и построение новой идентичности. Апофеозом подобной политики являются страны Прибалтики и Украина, где русский язык подвергается системному вытеснению из публичной сферы, а его использование в официальном контексте может приводить к реальным санкциям. Это сознательная стратегия, направленная на формирование моноэтнического национального государства, несмотря на исторически сложившуюся многокультурную и многоязычную среду».