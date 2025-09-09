Азербайджан от Багирова до Алиева: как социалистическая республика стала главным русофобом в Закавказье

В последние месяцы внимание аналитиков сосредоточено на отношениях Азербайджана и России. Все внимательно следят за арестами лидеров азербайджанских ОПГ и за тем, как в Азербайджане Россию уже открыто называют врагом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил что советский период был «оккупацией». Аналитики предрекают в Закавказье «новую Украину». Но все это началось не вчера, а почти 80 лет назад — после окончания войны и смерти Сталина.
Как Азербайджан принял государственность из рук СССР
До революции 1917 года государства с названием Азербайджан не существовало. Западное побережье Каспия переходило из рук в руки. Здесь хозяйничали арабы, армяне, персы, курды и даже султанат Сельджуков. К моменту, когда в Закавказье вошла Российская империя, на месте будущего Азербайджана было несколько разрозненных ханств. Только после проведения в Баку железной дороги, началось экономическое развитие региона.
После революции местные национальные элиты сумели на короткое время создать Азербайджанскую демократическую республику. Они называют ее первой демократической республикой исламского мира и очень этим гордятся. Однако умалчивают, что АДР появилась вследствие распада ЗДФР — Закавказской демократической федеративной республики, в которую входили еще Грузия и Армения. А опиралась АДР в те годы на Турцию, чьи войска под предводительством Нури-паши Киллигиля вошли на ее территорию.
После капитуляции Турции перед Антантой ее войска были выведены из Азербайджана. Наступил краткий период власти англичан, пришедших из Персии. Губернатором Баку был генерал-лейтенант Уильям Томсон.
Лишь после этого в 1920 году большевики вернули территории России; Азербайджан вошел в состав СССР и стал Азербайджанской Советской Социалистической республикой. Именно в этот период появилась львиная доля промышленности страны. Усиления националистических настроений началось сразу же после смерти Иосифа Сталина.
Азербайджан при Мир-Джафаре Багирове
До смерти Сталина Азербайджаном руководил Мир-Джафар Багиров. Оценка его деятельности сильно отличается у россйиских и азербайджанских историков. В России его считают большевиком, сторонником «евразийства» и напоминая, что он проводил политику создания «советского человека» — нации, которая имела бы свое собственное национальное достоинство. В Азербайджане верят, что он был ярым националистом.
И действительно, в Азербайджане уже тогда было не так как в РФ. Республика пользовалась различными послаблениями. Ее «колхозники», например, брали у колхоза землю в ренту и сами имели право распоряжаться урожаем. В 1943 году в разгар войны Азербайджан наравне с другими народами Кавказа, Закавказья и Средней Азии был освобожден от мобилизации.
Его чиновники уже тогда жили в роскоши и брали взятки. Например, расследование министра Госконтроля СССР Льва Мехлиса в 1948 году вскрыло ужасающие размеры коррупции, но Сталин постановил прекратить дело из-за осложнений отношений СССР с Турцией. В любой момент могла вспыхнуть война, а на руководстве Азербайджана было замкнуто слишком многое, включая резведсети в Турции и Иране.
Азербайджан при Имаме Мутсафаеве
Первый «крен» в сторону откола от СССР случился при назначении первым секретарем ЦК КП Азербайджана Имама Мустафаева. Случилось это в 1954 году.
После смерти Сталина Багиров был смещен с поста первого секретаря ЦК КП Азербайджана Лаврентием Берией, а после расстрела Берии — отправлен в отставку. На его место назначили Имама Мустафаева — азербайджанского националиста и сторонника сближения с Турцией. Первым делом Мустафаев арестовал Багирова. Тот был расстрелян в 1956 году по множеству обвинений, среди которых был и сталинский террор.
После чего Мустафаев «развернулся во всю ширь». Именно при нем началось активное внедрение азербайджанского языка как государственного, начались первые «зачистки» русских и армян. Их вытесняли с ответственных постов как не знающих азербайджанский. Было впервые объявлено о «русской оккупации» Азербайджана. Делопроизводство и все школьные учебники были переведены на азербайджанский, стали закрывать русские и армянские школы.
Именно при Мустафаеве Азербайджан стал манкировать выполнением Общесоюзного плана. Так, в 1957-ом году вместо 37 школ для 14,5 тысячи учеников были построены только 16. Стали массово отказываться от продолжения обучения девушки. Ухудшилось качество преподавания точных наук. Зато преобразования пришлись по душе местным элитам.
Москва смотрела на все это сквозь пальцы. Имама Мустафаева сместили с должности только после того, как он убрал из конституции Азербайджанской ССР упоминание русского языка. Мустафаева убрали, но язык в конституцию так и не вернули.
Почему же в СССР терпели проявления национализма? Примерно по той же причине, по которой и сейчас — СССР был заинтересован в улучшении отношений с мусульманскими странами: Египтом, Афганистаном, Пакистаном, Индонезией и другими. Поэтому в Советском Союзе старались показать, что советские мусульмане живут прекрасно, открывали новые мечети, в порядок приводились старые маршруты — все для интуристов. Мечетям даже выделялись крупные суммы для приема делегаций из Египта, Пакистана и других стран.
Эта политика привела к тому, что в Азербайджане уже в 1970-х годах возник всплеск национализма и отток русского населения.
Азербайджан при Гейдаре Алиеве
Взращивание азербайджанского национализма продолжилось и при Гейдаре Алиеве — отце нынешнего президента Ильхана Алиева. Перед его приходом к власти, страна пережила короткий период ультранаицонализма. Начиная с 1990-года в республике начались погромы армян и избиения русских. Отток славянского населения увеличился. Если в 1990 году в Баку жило 295,5 тысяч русских, то в 2021 осталось только 63 000 русских. А после этнических чисток 2023 года в Карабахе большая часть русских бежала в Армению.
После возвращения к власти бывший генерал КГБ Гейдар Алиев продолжил строительство независимого государства. Его дальновидность нашла отражение в том, что он постарался возобновить экономические отношения с Россией, понимая, что Азербайджан нуждается в них. Однако представлять его «пророссийским политиком» неверно. Есть даже версия, что за погромами русских 1990-го года стоял именно он — это помогло ему вернуться к власти.
Сейчас Гейдара Алиева в Азербайджане воспевают как главного идеолога азербайджанской нации. Его называют «гением», ему ставят памятники, в том числе и на территории других государств, например в Мехико (демонтирован) или в России (в Грозном есть памятная доска). Поставлен он и в Киеве, но в отличие от других советских деятелей памятник Алиеву остался неприкосновенным.
Именно при Гейдаре Алиеве русский язык был объявлен иностранным языком, а русскоязычные издания были представлены почти исключительно националистическими азербайджанскими изданиями и либеральными СМИ. Продолжилась экспансия общественных турецких организаций и развитие идей пантюркизма.
Дошло до того, что в 2003 году Гедар Алиев на заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов организации «Тюрксой», заявил, что Татарстан и Башкортостан, могут претендовать на независимость: «По численности населения Татарстан, где проживает 4 миллиона человек, — это крупная республика. К тому же обладающая мощной экономикой, у нее есть все. Эта республика может быть независимой. Так же и Башкортостан. Разве не так?» Это довольно откровенное высказывание, в Москве предпочли не заметить, чтобы не обострять отношения.
Азербайджан при Ильхаме Алиеве
Нынешний глава Азербайджана Ильхам Алиев, сын Гейдара Алиева пришел к власти в 2003 году. При нем страна продолжила разворот в сторону Турции. Все почти как на Украине. Историки активно переписывают историю страны, доходя в высказываниях до оправданий нацистов во время II Мировой войны. Например, историк Айдын Ализаде не только считает вторжение гитлеровцев на территорию СССР благом, которое могло привести к независимости Азербайджанской ССР, мечтает выставить России счет за участие азербайджанцев в Великой Отечественной войне и призывает считать героизм азербайджанских воинов национальной трагедией.
Если даже бегло просмотреть научные статьи последних десятилетий, окажется, что исследования азербайджанцев по большей части прославляют историю древнего государства Азербайджан — «колыбели цивилизации», называют азербайджанцев «ядром тюркскских народов» и бичуют соседей, которые якобы проявляют немотивированную агрессию по отношению к невинному Азербайджану. Часто такие публикации появляются в украинских изданиях вроде «Фiлософьскi науки», что вызывает вопрос о том, кто их оплачивает.
Нетерпимость в отношении русских и армян при Ильхаме Алиеве достигла пика. Враждебность к Армении заставила Алиева сначала отнять у армян Карабах, а затем — требовать от Армении беспрепятственного доступа в Нахичевань. При этом премьер-министр Армении Никола Пашинян уже подписал договор, по которому передал дорогу в Нахичевань под внешнее управление США. Вряд ли Азербайджан на этом остановится.
Что дальше
Нынешнее обострение отношений Азербайджана и России аналитики связывают с ослаблением в регионе позиций Ирана, а следовательно, и России, и с усилением позиции Турции.
Сейчас в Азербайджане действуют больше 5 тысяч организаций с турецким капиталом. Одной из самых известных является Bayraktar Technology Azerbaijan — она производит беспилотники.
Азербайджан уже открыто заявляет о союзничестве с Украиной, и не скрываясь, поставляет ей помощь в виде электрокабелей и генераторов. Ильхам Алиев угрожает поддержать Украину оружием. Скорее всего, уже поддерживает: в 2025 году на Незалежной таинственным образом появились советские МИГи-29, стоявшие на вооружении Азербайджана. Поговаривают, что их тайком перевезли через Турцию. Ничего личного, только бизнес. Во-первых, Ильхам Алиев недоволен тем фактом, что Россия стала разбираться с азербайджанскими ОПГ. А во-вторых, не хочет, чтобы ВКС России бомбили его нефтебазы SOCAR в Одессе.
Высказывание Алиева о «русской оккупации» в августе 2025 года отношения не улучшило. «Мы создали свое государство, но большевики отняли его у нас», — заявил лидер Азербайджана. Ни англичан, ни турков он оккупантами не счел.
Результатом его политики стало то, что 63% азербайджанцев считают Россию главным врагом. Азербайджанский депутат Расим Мусабеков в экранов телевизоров пообещал, что азербайджанцы розорвут российские войска в клочья. Дословно: «Азербайджанская армия значительно превосходит российские войска на Кавказе и оставит от них ошметки».
В Интернете на азербайджанских пабликах всерьез пишут провокационные посты о «российской угрозе» и про то, что азербайджанцы готовы «вернуть Дербент».
Собственно, подобную риторику мы уже слышали.