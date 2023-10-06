Айсберг врезался в убежище пингвинов в Антарктиде

Массивный айсберг D-30A врезался в убежище пингвинов в Антарктиде. Это произошло через два года после того, как он появился в результате такого же столкновения.

Длина айсберга составляет 72 километра, а ширина — 20 километров. С 2021 года он двигался на запад вдоль берегов Антарктики. Однако в конце 2022 года D-30A неожиданно изменил свой курс и направился к острову Кларенс — самому восточному из Южных Шетландских островов, являющемуся важным местом для размножения пингвинов. Исследователи волновались, что столкновение приведет к негативным последствиям для популяции.

Трагического исхода удалось избежать, так как D-30A врезался в остров до того, как на него вернулись колонии пингвинов. «Если бы столкновение произошло через несколько месяцев, когда морские птицы уже были на острове, последствия могли бы быть серьезными», — рассказала Хизер Линч, статистический эколог из Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке.

Ученые отметили, что столкновение айсбергов может нанести серьезный ущерб природной среде, особенно если они остаются на морском дне, окружающем отдельные части суши. Лед мешает животным свободно передвигаться и выходить на охоту в воды. Также есть вероятность разрушения экосистемы и пищевой цепи.

Однако айсберг не застрял у острова Кларенс из-за отвесных скал и достаточной глубины воды.

В 2020 году айсберг А-68А угрожал острову Южная Георгия, который служит убежищем для пингвинов и морских тюленей. К счастью, он раскололся на части и растаял.

Анна Морозова