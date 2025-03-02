«Ай, лев!»: что такое «кондиции» и почему на них двигаются

Что значит «на кондициях»
Фраза «на кондициях» означает, что кто-то или что-то находится в хорошем или оптимальном состоянии. Такое выражение используется в качестве похвалы за определенный результат. Также часто употребляется выражение «вошел в кондиции» или «двигаться на кондициях».
Термин стал популярен благодаря блогеру Михаилу Литвину, который известен, в том числе, благодаря своему специфичному сленгу. В интернете можно часто увидеть комментарии по типу: «Ай, Мишаня! Ай, лев! Чисто в кондиции вошел».
Когда уместно использовать
Фразы со словом «кондиции» стали использовать не только подписчики Литвина, но и те, ктоо нем мало что знает. Так как эти выражения являются сленговыми, то они будут неуместны в официально-деловом стиле общения.
Примеры употребления
«Ай, сынок. Ай, лев! Пятерку получил, чисто на кондициях двигаешься»; «Я уже месяц хожу в спортзал. Вошел в кондиции, так сказать»; «Мои одноклассники на кондициях двигаются».