Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ай, лев!»: что такое «кондиции» и почему на них двигаются

В последнее время среди представителей молодого поколения можно часто услышать выражение «на кондициях», когда речь заходит об определенном состоянии. Что означает этот термин, выясняла «Вечерняя Москва».

Источник: Freepik

Что значит «на кондициях»

Фраза «на кондициях» означает, что кто-то или что-то находится в хорошем или оптимальном состоянии. Такое выражение используется в качестве похвалы за определенный результат. Также часто употребляется выражение «вошел в кондиции» или «двигаться на кондициях».

Термин стал популярен благодаря блогеру Михаилу Литвину, который известен, в том числе, благодаря своему специфичному сленгу. В интернете можно часто увидеть комментарии по типу: «Ай, Мишаня! Ай, лев! Чисто в кондиции вошел».

Когда уместно использовать

Фразы со словом «кондиции» стали использовать не только подписчики Литвина, но и те, ктоо нем мало что знает. Так как эти выражения являются сленговыми, то они будут неуместны в официально-деловом стиле общения.

Примеры употребления

«Ай, сынок. Ай, лев! Пятерку получил, чисто на кондициях двигаешься»; «Я уже месяц хожу в спортзал. Вошел в кондиции, так сказать»; «Мои одноклассники на кондициях двигаются».