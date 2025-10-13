Axios узнал темы возможной встречи Трампа и Зеленского в конце недели

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудят 17 октября вопросы противовоздушной обороны и вооружений, в том числе возможность поставок Tomahawk, пишет издание Axios.
Ранее о возможной встрече лидеров сообщили источники журналиста Financial Times Кристофера Миллера и журналиста Axios Барака Равида. Она может стать третьей, прошедшей за этот год в Вашингтоне.
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом 17 октября, а также запланировал встречи с сенаторами, конгрессменами, военными, энергетическими компаниями и «другие важные встречи», пишет украинское издание «Страна». Главные темы во время визита украинского лидера в США — ПВО и оружие для дальнобойных ударов по России, говорится в материале.
За последние два дня Зеленский дважды созванивался с республиканцем. По данным Axios, лидеры также обсуждали поставки Киеву Tomahawk. После этих переговоров Трамп пообещал поставить Москве ультиматум: если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут поставить Киеву крылатые ракеты.
Зеленский утверждает, что Киев намерен наносить удары дальнобойным оружием только по военным целям. Москва осуждает любую военную помощь Украине. Кремль предупредил, что передача Украине Tomahawk станет «серьезным витком эскалации».