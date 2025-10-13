Axios узнал темы возможной встречи Трампа и Зеленского в конце недели

Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом 17 октября, а также запланировал встречи с сенаторами, конгрессменами, военными, энергетическими компаниями и «другие важные встречи», пишет украинское издание «Страна». Главные темы во время визита украинского лидера в США — ПВО и оружие для дальнобойных ударов по России, говорится в материале.