Axios узнал о подготовке нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби

Следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Абу-Даби на следующей неделе, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников.

Источник: РИА "Новости"

Следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Абу-Даби на следующей неделе, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников. Диалог по Украине в формате «тройки» в Абу-Даби может быть продолжен в ближайшие дни, подтвердил источник ТАСС.

Украинские источники сообщили, что прошедшие переговоры были «позитивными» и «конструктивными».

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби проходили в течение двух дней — 23 и 24 января. В первый день встреча продолжалась порядка четырех часов, во второй — около трех часов.