Axios узнал, что США и Украина могут провести новые переговоры в Майами

Следующие переговоры США и Украины могут пройти в эти выходные «где-то в Соединенных Штатах», возможно — в Майами, сообщило Axios со ссылкой на американского чиновника.
В переговорах примут участие рабочие группы и военные обеих стран. Делегации будут «изучать карты», сообщил чиновник.
Днем 15 декабря в Берлине прошел второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Первая встреча состоялась накануне и длилась более пяти часов.