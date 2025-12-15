Популярные темы
Axios узнал, что США и Украина могут провести новые переговоры в Майами

Следующие переговоры США и Украины могут пройти в эти выходные «где-то в Соединенных Штатах», возможно — в Майами, сообщило Axios со ссылкой на американского чиновника.

Источник: Reuters

В переговорах примут участие рабочие группы и военные обеих стран. Делегации будут «изучать карты», сообщил чиновник.

Днем 15 декабря в Берлине прошел второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Первая встреча состоялась накануне и длилась более пяти часов.