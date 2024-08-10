Автору фразы «Что за шум, а драки нет?» исполнилось 130 лет

Нам прислали 50 пар ботинок. Стали выбирать, кому какие, а инженер и говорит: «Даровому коню в зубы не смотрят, подходи, братишки, получай без выбору». А сам, между прочим, выбрал себе самый большой размер, да еще примерил, собачий нос. А когда я подошел, то, здравствуйте, — остался мне один сапог, а другого не было. Может, это инженер для своей любовишки припрятал, а по этому случаю я ходи в одном сапоге.