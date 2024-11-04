Авторов сайта со спойлерами аниме и фильмов арестовали в Японии

На «сайте со спойлерами» публиковались видеоролики с ключевыми сценами из популярных фильмов и аниме и пересказы их сюжетов. В частности, организаторы сайта нарушили авторские права создателей фильмов «Годзилла: Минус один», «Оверлорд III» и «Хайкю!! Битва на свалке». Обвиняемые использовали материалы без разрешения правообладателей и нанесли убытки двенадцати компаниям.
Полиция обнаружила, что сайт зарабатывал на доходах от рекламы. Арестованные признали обвинения частично. Это первый в Японии случай ареста за так называемые сайты-спойлеры.
Накануне в России суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова.