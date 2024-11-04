Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авторов сайта со спойлерами аниме и фильмов арестовали в Японии

Полиция в Японии арестовала трех мужчин за создание сайта со спойлерами к фильмам и аниме. Об этом сообщил местный телеканал.

Источник: Reuters

На «сайте со спойлерами» публиковались видеоролики с ключевыми сценами из популярных фильмов и аниме и пересказы их сюжетов. В частности, организаторы сайта нарушили авторские права создателей фильмов «Годзилла: Минус один», «Оверлорд III» и «Хайкю!! Битва на свалке». Обвиняемые использовали материалы без разрешения правообладателей и нанесли убытки двенадцати компаниям.

Полиция обнаружила, что сайт зарабатывал на доходах от рекламы. Арестованные признали обвинения частично. Это первый в Японии случай ареста за так называемые сайты-спойлеры.

Накануне в России суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова.