Авторов сайта со спойлерами аниме и фильмов арестовали в Японии

На «сайте со спойлерами» публиковались видеоролики с ключевыми сценами из популярных фильмов и аниме и пересказы их сюжетов. В частности, организаторы сайта нарушили авторские права создателей фильмов «Годзилла: Минус один», «Оверлорд III» и «Хайкю!! Битва на свалке». Обвиняемые использовали материалы без разрешения правообладателей и нанесли убытки двенадцати компаниям.