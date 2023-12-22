Автор самых странных рекордов в мире сломал 63 карандаша за 30 секунд
Дэвид Раш сделал необычные достижения своим хобби.
Дэвид Раш сделал необычные достижения своим хобби.
В Книгу рекордов Гиннесса люди попадают по самым разным причинам. Кто-то из-за болезни становится самым высоким в мире, кто-то долго тренируется, чтобы стать быстрейшим бегуном, кто-то просто очень любит балалайку и устанавливает рекорд по непрерывной игре на ней. Но есть и такие рекордсмены, которые обожают придумывать то, до чего другие не догадаются. Один из них — Дэвид Раш. Серийный рекордсмен, который только что занес в копилку своих достижений еще одно, сломав 63 карандаша за полминуты.
Свое увлечение рекордами Дэвид объясняет тем, что его «всегда увлекали вызовы». Один из таких вызовов он увидел в Книге рекордов Гиннесса, куда попал рекордсмен, сломавший 90 карандашей за минуту. Подумав «а я чем хуже?», Дэвид начал тренироваться. И спустя три года упорных занятий, в 2019-м он потеснил соперника, сломав за минуту 98 карандашей. Но со временем ему этого показалось недостаточно.
«На этот раз задача была более сложной: мне пришлось сломать 61 карандаш за вдвое меньшее время, — пишет Дэвид у себя на сайте. — Когда я снова начал заниматься, я не мог сломать даже 50 карандашей за 30 секунд. Было ясно, что это будет непросто и что мне нужна практика. Я начал тренироваться. Речь шла не только о ломании карандашей — речь шла о наращивании мышечной силы и выносливости, необходимых для совершения такого подвига, а также о болевой терпимости».
Чтобы тренировать силу, Дэвид сгибал палки, а для повышения выносливости пользовался эспандером.
«День за днем я чувствовал, что становлюсь сильнее, — говорит рекордсмен. — Когда я не занимался физическими тренировками, я готовился морально, визуализировал идеальную технику и разрабатывал стратегию, как лучше всего выстроить карандаши для достижения максимальной эффективности».
В день попытки установления рекорда он разложил карандаши на столе. Права на ошибку у Дэвида не было. Он начал, быстро вошел в ритм, «щелкая» канцелярские принадлежности со скоростью более двух в секунду, а когда закончил, оказалось, что наломал 63 карандаша за полминуты.
Возможно, для Дэвида Раша вскоре понадобится отдельная книга рекордов — имени его самого. Сейчас на счету мужчины больше 250 достижений. Раньше он становился самым быстрым и самым медленным жонглером в мире, рекордсменом по жонглированию шарами для боулинга и топорами, дольше всех держал велосипед на подбородке, ловил лопающийся попкорн, когда тот отлетал от сковороды. Словом, Дэвид Раш — человек огромных талантов. Даже интересно, решится ли он побить рекорд биохакерши, которая вживила себе 52 чипа.