Автор новой книги о Фредди Меркьюри утверждает, что у него осталась дочь

В книге рассказывается, что о существовании дочери знал только близкий круг Фредди Меркьюри, включая его родителей, сестру, участников Queen и подругу певца Мэри Остин. Сейчас дочери музыканта 48 лет, она живет в Европе, работает врачом и растит своего ребенка.
«Фредди Меркьюри был не тем, кем вы думаете. Он унес свой самый большой секрет с собой в могилу, — написала Джонс. — Он был внимательным, преданным отцом. Он описывал отцовство как исполнение своего самого заветного желания и величайшее благословение в жизни».
Ребенок был зачат в 1976 году случайно во время скоротечного романа рок-звезды с женой его близкого друга. По словам Джонс, впоследствии «трое взрослых решили, что ребенок будет жить со своей матерью и ее мужем». «Фредди часто навещал их и оставался у них. Он говорил со своей дочерью каждый день, когда был на гастролях или в студии звукозаписи. Она знала с раннего детства, кто был ее настоящим отцом», — написала автор книги.
Таинственная дочь
Писательница рассказала, что три года назад с ней связалась женщина, имя которой не раскрывается, и поведала ей свою историю. «Моя первая реакция была такая: все нужно подвергать сомнению. Но я абсолютно уверена, что она не фантазер. Никто не смог бы выдумать это. С чего бы ей работать со мной три с половиной года и не требовать ничего взамен? Мой опыт говорит о том, что фантазеры хотят немедленного удовлетворения, известности и вознаграждения. Она никогда не просила деньги. Она не хочет признания», — уточнила Джонс.
«Фредди и ее отчим оставили ее чрезвычайно богатой», — рассказала биограф, добавив, что связавшаяся с ней женщина не была упомянута в завещании музыканта, однако он передал ей часть своего состояния посредством «частного юридического соглашения». Джонс отметила, что по договоренности не будет даже описывать внешний вид дочери легенды рока, чтобы сохранить ее анонимность.
The Daily Mail сообщила, что в книгу также войдут фрагменты из 17-томного личного дневника, который Фредди Меркьюри передал своей дочери незадолго до смерти. По самым скромным подсчетам, его объем превышает 550 тыс. слов. Музыкант начал вести этот дневник после того, как узнал о том, что у него будет ребенок. Как указало издание, книга Джонс наверняка шокирует многих поклонников Queen и музыкальных критиков, полагавших, что Фредди Меркьюри имел только гомосексуальные отношения.
О группе Queen
На счету Queen 15 студийных альбомов, суммарный тираж которых приближается к 100 млн копий. Несмотря на смерть фронтмена и уход на покой басиста Джона Дикона, Queen до сих пор активно выступает в обновленном составе. Компанию гитаристу и автору многих песен Брайану Мэю и барабанщику Роджеру Тейлору в качестве вокалистов группы в разное время составляли британец Пол Роджерс и американец Адам Ламберт.
Среди наиболее популярных песен группы — We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic, Another One Bites the Dust. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы за достижения в области музыки.