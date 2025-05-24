Автор новой книги о Фредди Меркьюри утверждает, что у него осталась дочь

Писательница рассказала, что три года назад с ней связалась женщина, имя которой не раскрывается, и поведала ей свою историю. «Моя первая реакция была такая: все нужно подвергать сомнению. Но я абсолютно уверена, что она не фантазер. Никто не смог бы выдумать это. С чего бы ей работать со мной три с половиной года и не требовать ничего взамен? Мой опыт говорит о том, что фантазеры хотят немедленного удовлетворения, известности и вознаграждения. Она никогда не просила деньги. Она не хочет признания», — уточнила Джонс.