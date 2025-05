Автор новой книги о Фредди Меркьюри утверждает, что у него осталась дочь

Среди наиболее популярных песен группы — We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic, Another One Bites the Dust. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы за достижения в области музыки.