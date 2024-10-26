Автомобилям посольства Гондураса присвоили код 171

Проект приказа был разработан по поручению врио министра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового в связи с обращением МИД России по вопросу присвоения дипломатическому представительству Республики Гондурас цифрового кода, применяемого на регистрационных знаках для обозначения принадлежащих ему автомобилей, говорится в пояснительной записке.