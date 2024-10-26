Автомобилям посольства Гондураса присвоили код 171

«Для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям… должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при министерстве иностранных дел Российской Федерации… дополнить строкой 156 следующего содержания: 156 Республика Гондурас 171», — следует из документа.
Проект приказа был разработан по поручению врио министра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового в связи с обращением МИД России по вопросу присвоения дипломатическому представительству Республики Гондурас цифрового кода, применяемого на регистрационных знаках для обозначения принадлежащих ему автомобилей, говорится в пояснительной записке.