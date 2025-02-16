Автомобилистов предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг

Он напомнил, что сервис, через который можно сообщить водителям о незакрытом стекле, неудачной парковке или эвакуации недавно заработал на Госуслугах. Желающие могут сделать это бесплатно и анонимно. Теперь предложено расширить эту возможность, обязав сотрудников полиции сообщать водителям об эвакуации авто.
«Цель новации — дать водителю возможность прибыть на место эвакуации в течение 10 минут и переставить машину. В противном случае эвакуация будет полностью законна», — рассказал Волин.
Он считает этот функционал полезным, ведь водители нередко узнают об эвакуации спустя часы и даже дни. Правда, им придется постоянно мониторить Госуслуги на предмет новых сообщений. Важно, чтобы этим не воспользовались мошенники в неблаговидных целях, добавил автоэксперт.