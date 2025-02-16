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Автомобилистов предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Неравнодушные люди получили возможность анонимно отправлять водителям сообщения о проблемах с автомобилем, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Иван Волин.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что сервис, через который можно сообщить водителям о незакрытом стекле, неудачной парковке или эвакуации недавно заработал на Госуслугах. Желающие могут сделать это бесплатно и анонимно. Теперь предложено расширить эту возможность, обязав сотрудников полиции сообщать водителям об эвакуации авто.

«Цель новации — дать водителю возможность прибыть на место эвакуации в течение 10 минут и переставить машину. В противном случае эвакуация будет полностью законна», — рассказал Волин.

Он считает этот функционал полезным, ведь водители нередко узнают об эвакуации спустя часы и даже дни. Правда, им придется постоянно мониторить Госуслуги на предмет новых сообщений. Важно, чтобы этим не воспользовались мошенники в неблаговидных целях, добавил автоэксперт.