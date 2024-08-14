Автоэксперт рассказал, как будет работать отмена штрафа за отсутствие водительских прав

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что штрафовать водителей, у которых нет с собой прав, но есть электронное удостоверение на портале «Госуслуги авто», нецелесообразно. Если закон примут, из КоАП уберут соответствующую статью.
Как отметил Владислав Даванков, государственная информационная система позволяет сотрудникам ГИБДД дистанционно проверить наличие у водителя водительского удостоверения. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей одобрил законопроект и признал, что инициатива будет работать. Вместе с тем есть ряд нюансов.
По его словам, внести изменения в КоАП — это только половина беды. Изменения нужно вносить в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N196-ФЗ, а именно в перечень документов (пункт 2.1.1 ПДД РФ), которые водитель должен иметь при себе. «С указанием формулировки “в бумажном или электронном виде”, как это было на примере с полисом ОСАГО», — уточнил автоэксперт.
Однако и этого, по мнению Владимира Сажина, недостаточно. Он считает, что нужно внести изменения в части, которая касается регистрационных документов (свидетельство о регистрации) на транспортное средство. Сделать это нужно, чтобы не переписывать ПДД после каждой инициативы депутатов.
Владимир Сажин подчеркнул, что вся эта история будет работать только там, где хорошо работает Интернет. И здесь тоже есть нюансы.
«В день проведения парада ВМФ в Санкт-Петербурге так заглушили связь, что я не смог оплатить парковку на Московском вокзале через “Сбербанк онлайн”», — привел пример он.
Эксперт подчеркнул, что в России не везде есть Интернет. «Как там будет осуществляться проверка забывчивых водителей, пока непонятно», — сказал он.
Кстати, многие автолюбители используют навигаторы. Недавно эксперты выяснили, что высокие голоса в них негативно влияют на мужчин.
Айгуль Сабитова