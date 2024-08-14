Автоэксперт рассказал, как будет работать отмена штрафа за отсутствие водительских прав

По его словам, внести изменения в КоАП — это только половина беды. Изменения нужно вносить в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N196-ФЗ, а именно в перечень документов (пункт 2.1.1 ПДД РФ), которые водитель должен иметь при себе. «С указанием формулировки “в бумажном или электронном виде”, как это было на примере с полисом ОСАГО», — уточнил автоэксперт.