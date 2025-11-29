Австралийский политолог заявил о риске милитаризации Киева после отставки Ермака

«Это может привлечь к делу СБУ, поскольку теперь в правительстве образуется вакуум. СБУ, в зависимости от того, что они думают, может фактически заполнить этот вакуум, и Киев может стать еще более милитаризованным государством», — указал Лоу.
Политолог добавил, что после попыток Зеленского препятствовать расследованию коррупционных преступлений Запад потерял доверие к нему и теперь может начать контролировать каждый шаг украинских властей.
«Так что сейчас во всей этой системе будет много игроков», — сказал он.
Отмечается, что после скандала Зеленский будет больше зависеть от действий Запада, чем от условий на Украине.
«Он (Зеленский. — Ред.) пытается играть в карты с Россией, но это не работает. Россия стоит на своем. Поэтому зависимость от Запада будет больше», — констатировал политолог.
Об отставке Ермака Зеленский сообщил ранее в тот же день. Он также рассказал о планах провести консультации по кандидатуре нового руководителя офиса президента.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уведомил о проведении обысков у Ермака. Уточнялось, что они проводятся в рамках уголовного дела о коррупции бизнесмена Тимура Миндича (его называют руководителем преступной схемы). Позднее «РБК-Украина» сообщило, что обвинения не были предъявлены никому из офиса Зеленского после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у Андрея Ермака.
В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал на Украине может привести к осложнениям ее переговоров с США. Он отметил, что последствия данного скандала могут быть для политической системы Украины очень тяжелыми, а также могут усложнить процесс мирного урегулирования конфликта.
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо 28 ноября назвал отставку Ермака крахом режима Украины и призвал прекратить оказание ей французской помощи.