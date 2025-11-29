Популярные темы
Австралийский политолог заявил о риске милитаризации Киева после отставки Ермака

Отставка главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака станет причиной ослабления президентского контроля за страной и может привести к милитаризации Киева в случае, если достаточную власть получит Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 29 ноября предупредил австралийский политолог Марк Лоу в интервью «Известиям».

Источник: Reuters

«Это может привлечь к делу СБУ, поскольку теперь в правительстве образуется вакуум. СБУ, в зависимости от того, что они думают, может фактически заполнить этот вакуум, и Киев может стать еще более милитаризованным государством», — указал Лоу.

Политолог добавил, что после попыток Зеленского препятствовать расследованию коррупционных преступлений Запад потерял доверие к нему и теперь может начать контролировать каждый шаг украинских властей.

«Так что сейчас во всей этой системе будет много игроков», — сказал он.

Отмечается, что после скандала Зеленский будет больше зависеть от действий Запада, чем от условий на Украине.

«Он (Зеленский. — Ред.) пытается играть в карты с Россией, но это не работает. Россия стоит на своем. Поэтому зависимость от Запада будет больше», — констатировал политолог.

Об отставке Ермака Зеленский сообщил ранее в тот же день. Он также рассказал о планах провести консультации по кандидатуре нового руководителя офиса президента.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уведомил о проведении обысков у Ермака. Уточнялось, что они проводятся в рамках уголовного дела о коррупции бизнесмена Тимура Миндича (его называют руководителем преступной схемы). Позднее «РБК-Украина» сообщило, что обвинения не были предъявлены никому из офиса Зеленского после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у Андрея Ермака.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал на Украине может привести к осложнениям ее переговоров с США. Он отметил, что последствия данного скандала могут быть для политической системы Украины очень тяжелыми, а также могут усложнить процесс мирного урегулирования конфликта.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо 28 ноября назвал отставку Ермака крахом режима Украины и призвал прекратить оказание ей французской помощи.