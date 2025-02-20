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Австралийская винодельня выпустит вино столетней выдержки

Винодельня из Южной Австралии Seppeltsfield пополнит свою коллекцию выдержанных крепленых вином Para Vintage Tawny 1925 года. Об этом пишет Decanter.

Seppeltsfield, расположенный в долине Баросса, является обладателем самой большой пополняющейся коллекцией старых выдержанных вин, первое из которых было отправлено на выдержку в 1878 году. Новый релиз стал уже 48-м в коллекции винодельни. Он поступит в продажу 20 февраля.

Главный винодел Seppeltsfield Фиона Дональд проводит ежегодную инвентаризацию выдержанных вин, чтобы проверить их состояние, пишет Decanter. Она назвала вино урожая 1925 года «потрясающим». «Когда я впервые начала работать с Para Vintage Tawny 16 лет назад, я предполагала, что все вина такой глубокой выдержки будут выглядеть одинаково — и это было совершенно неверно. Индивидуальность каждого вина определяется каждым отдельным урожаем, что очень точно запечатлено в этой невероятно укрепленной капсуле времени», — цитирует ее издание.

Винтаж 1925 года, как пишет Decanter, имеет ноты кофе и патоки, дополненные нотами дикого меда. Вкус его сложный, но при этом резкий и живой.

Во вкусе также чувствуется фруктовый пирог, изюм и ореховые ноты, а также цедра севильского апельсина. Для изготовления вина были использованы «шираз», «гренаш» и «мурведр».

Para Vintage Tawny урожая 1925 года будет разлит в бутылки объемом 100 мл. Вино будет упаковано в закрывающуюся коробочку, выстланную черным бархатом.

История Seppeltsfield началась в 1851 году, когда Йозеф Зеппельт, эмигрант из Силезии, купил земельный участок в Австралии. Изначально он планировал выращивать табак, но следующие поколения семьи решили сосредоточиться на выращивании винограда.