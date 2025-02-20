Австралийская винодельня выпустит вино столетней выдержки

Главный винодел Seppeltsfield Фиона Дональд проводит ежегодную инвентаризацию выдержанных вин, чтобы проверить их состояние, пишет Decanter. Она назвала вино урожая 1925 года «потрясающим». «Когда я впервые начала работать с Para Vintage Tawny 16 лет назад, я предполагала, что все вина такой глубокой выдержки будут выглядеть одинаково — и это было совершенно неверно. Индивидуальность каждого вина определяется каждым отдельным урожаем, что очень точно запечатлено в этой невероятно укрепленной капсуле времени», — цитирует ее издание.