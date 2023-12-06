15:47 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Австралийцы-рекордсмены посетили 99 пабов за 24 часа

Им пришлось чередовать алкогольные и безалкогольные напитки.

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Источник: Guinness World Records

UPI передает, что 26-летние австралийцы Гарри Коорос и Джейк Лойтертон побили мировой рекорд Гиннеса. За 24 часа им удалось посетить 99 различных баров Сиднея.

Рекордсмены отвоевали титул у южноафриканца Генриха де Вильерса, который в прошлом году посетил 78 пабов за 24 часа. Дуэт сказал, что во время посещения паба они столкнулись с многочисленными проблемами, в том числе с отказом сотрудников некоторых заведений снять их на видео внутри помещения.

Коорос и Лойтертон заявили, что планировали открыть 100 пабов, но остановилась на 99 из-за ошибки при подсчете. Гарри сказал, что сложнее всего было пить (физически) такое количество жидкости.

Изначально дуэт планировал чередовать алкогольные и безалкогольные напитки, но после того, как Лойтертону стало плохо, друзья постарались избежать чрезмерного опьянения. Рекордсмены отмечают, что своим поступком старались привлечь внимание к благотворительной организации MS Australia, которая занимается исследованием рассеянного склероза.

Недавно ученые выяснили, что пиво может улучшать память. При этом другие напитки не дают таких результатов.

Олеся Маевская

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