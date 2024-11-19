Австралийцев просят поймать самого ядовитого паука в мире и сдать на доение

Пока мы потихоньку готовимся к зимним каникулам и присматриваем 7 отличных направлений для путешествия на Новый год по России, в Австралии наступила весна. И для национального парка рептилий это по-настоящему жаркая пора. Каждую весну его специалисты ищут смелых, ловких, умелых среди местных жителей. Тех, кто готов отправиться на едва ли не самую опасную охоту в мире и наловить смертоносных сиднейских воронковых пауков. Зачем?