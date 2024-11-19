Австралийцев просят поймать самого ядовитого паука в мире и сдать на доение

Иногда ученые не готовы идти на большие риски ради больших открытий. Например, не собираются жертвовать жизнью, чтобы создать мощный антидот. Что делать в таком случае? Один из вариантов — попросить о помощи неравнодушных местных жителей.
Пока мы потихоньку готовимся к зимним каникулам и присматриваем 7 отличных направлений для путешествия на Новый год по России, в Австралии наступила весна. И для национального парка рептилий это по-настоящему жаркая пора. Каждую весну его специалисты ищут смелых, ловких, умелых среди местных жителей. Тех, кто готов отправиться на едва ли не самую опасную охоту в мире и наловить смертоносных сиднейских воронковых пауков. Зачем?
Чем известен сиднейский воронковый паук
Сиднейский воронковый паук (Atrax robustus) мало того что смертельно кусается, так еще и сети ядовитые плетет. Он даже признан виновным во всех 13 зарегистрированных в Австралии случаев смерти от воронковых сетей или укусов. Но поскольку уголовный кодекс страны на членистоногих не распространяется, исследователи изобрели другой способ обезопасить население от смертоносных животных — противоядие.
Антидот изобрели еще в 1981 году, и с тех пор, по данным Школы биомедицинских наук Мельбурнского университета, не было зафиксировано ни одного смертельного случая от укуса сиднейского воронкового паука. А как добыть антидот? Естественно, с помощью яда тех самых пауков.
Зачем пауков доят
Сейчас в лабораториях Австралии содержатся 2000 пауков, участвующих в противоядной программе. Их доят по строго утвержденному графику, но существующего количества дойных пауков недостаточно, чтобы обеспечить антидотом всех желающих: для производства одной пробирки противоядия требуется около 150 пауков. Поэтому исследователи с удовольствием принимают «пожертвования» от добровольцев.
Доение одного из самых смертоносных пауков в мире требует предельной концентрации и деликатности. С помощью стеклянной пипетки, установленной на небольшом вакуумном устройстве, смотрители заставляют паука встать на дыбы и выставить клыки в оборонительной позиции. На кончиках клыков вскоре образуются крошечные капли яда, и смотритель быстро высасывает яд через пипетку. После завершения доения яд замораживают и отправляют в фармацевтическую компанию, которая помогает создавать противоядие.
Затем выдоенный яд в очень малых, но возрастающих дозах вводят кроликам, которые со временем вырабатывают антитела против токсина. Затем ученые собирают антитела из крови кроликов и отправляют их в больницы по всей Австралии, куда с укусами сиднейских воронковых пауков стандартно обращаются 30−40 человек в год.
Как ловят пауков в Австралии
Весной из-за дождливой погоды и потепления самцы воронковых пауков начинают суетиться в поисках самок. Соответственно, в скором времени в гнездах появляются яйцевые мешки с будущими паучатами. И добровольцам надо только подойти и собрать их — в каждом может быть от 50 до 150 паучков.
Проблемой может стать то, что эти мешки охраняют самки. И тут пригодятся банка и ложка с длинной ручкой. Естественно, паучиха отреагирует на эту ложку, отвлечется, начнет по ней карабкаться, и человеку нужно успеть засунуть ее в банку, чтобы потом без особых препятствий собрать яйцевые мешки.
Если все-таки состоится «кусь», арахнологи советуют сохранять спокойствие, наложить давящую иммобилизационную повязку, вызвать скорую и немедленно отправиться в больницу.