Австралийцев признали самой азартной нацией

Тим Костелло уверен, что причина кроется не в национальной культуре или менталитете австралийцев. Все проще: в Австралии самое либеральное законодательство по отношению к азартным играм в мире, и реклама разных видов этого досуга встречается повсеместно. В том числе это касается рекламы во время спортивных или детских телепередач. «Только представьте, что ребенок спрашивает вас, что такое мультиставка», — сетует юрист.