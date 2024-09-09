Австралийцев признали самой азартной нацией

Самый известный азартными играми регион в мире — конечно, штат Невада в США, где расположен знаменитый Лас-Вегас. Там находится больше всего игровых автоматов, казино и азартных игр. На втором месте — Новый Южный Уэльс в Австралии. В этом штате работают 90 тысяч игровых автоматов, то есть примерно 1 автомат на 88 жителей. В Неваде, для сравнения — 120 тысяч автоматов (1 на 25 жителей).
Но в этой статистике есть небольшой подвох. Лас-Вегас — уникальное место для США. Его необычной культуре посвящены книги, фильмы и сериалы. А в новом Южном Уэльсе для Австралии ничего необычного нет. The Guardian дополнила эти цифры еще несколькими интересными фактами:
- в Австралии живет 1% населения Земли, и при этом установлено 18% игровых автоматов в мире;
- главный мировой производитель игровых автоматов — австралийская компания Aristocrat;
- 76% игровых автоматов, установленных за пределами больших казино (то есть просто в барах, магазинах и обычных местах) расположены в Австралии;
- австралийцы проигрывают в азартные игры примерно 25 миллиардов долларов в год.
Огромная сумма, которую вычислил Австралийский институт здоровья и благосостояния, объясняется именно повседневностью: многие австралийцы не отправляются в особенное большое казино за азартными играми, а проводят за игрой каждый вечер рядом с домом, рутинно и незаметно. Единственное исключение — штат Западная Австралия, где автоматы разрешены лишь в казино. Как следствие — в этом штате наименьшая доля финансовых проигрышей.
Кроме того, австралийцы весьма увлечены и азартными играми в интернете. В апреле Центр по изучению азартных игр Национального Университета Австралии сообщил, что треть респондентов в новом соцопросе признались, что в последние несколько месяцев играли в них хотя бы раз.
Многие общественные организации выступают за необходимость реформирования законодательства в этой отрасли. Тим Костелло, главный юрист Альянса, выступает за реформу азартных игр, и не сомневается, что казино и автоматы оказывают на страну губительное влияние: 63% всех денег в системе азартных игр приходится на людей, имеющих зависимость, и примерно 20% суицидов тоже происходят на почве игромании.
Многие недовольные жители предлагают приравнять азартные игры к табакокурению и признать их угрозой здоровью. С табаком в Австралии поступили более радикально: еще в 1992 году в стране полностью запретили рекламу сигарет, и сейчас там курит меньше 10 процентов населения, а играет, судя по соцопросу 2022 года, пусть и нерегулярно, почти 75%.
Доступность азартных игр становится проблемой для людей, испытывающих зависимость. Как объясняют участники программ психологической помощи, сорваться можно где угодно: в баре, магазине, во время просмотра спортивного матча, в смартфоне — везде австралийцев ждет реклама азартных игр.
Тим Костелло уверен, что причина кроется не в национальной культуре или менталитете австралийцев. Все проще: в Австралии самое либеральное законодательство по отношению к азартным играм в мире, и реклама разных видов этого досуга встречается повсеместно. В том числе это касается рекламы во время спортивных или детских телепередач. «Только представьте, что ребенок спрашивает вас, что такое мультиставка», — сетует юрист.
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