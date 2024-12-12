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Австралия признана самой расслабляющей страной в мире

В рейтинг вошли 76 государств.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash / CC0

Портал BookRetreats, специализирующийся на ретрит-турах, опубликовал рейтинг самых безмятежных стран, в которых можно найти тишину, спокойствие и умиротворение.

Эксперты оценили 76 стран по девяти параметрам, включая процент охраняемых территорий, плотность населения, шумовое и световое загрязнение, дорожное движение, площадь лесов, а также возможность участия в оздоровительных мероприятиях.

Первое место заняла Австралия, в которой плотность населения составляет всего 3,4 человека на один квадратный километр по сравнению с 626 людьми на Маврикии — самом многолюдном государстве в отчете, занявшим 62 место.

В отчете эксперты отметили, что европейским курортам не хватает пространства для уединения. В то время пока Италия, занявшая 30 место в рейтинге, борется с наплывом туристов, в Австралию приезжают на 50 миллионов туристов меньше.

Второе место заняла Канада с показателем 3,9 человека на квадратный километр. Исландия, Финляндия и Новая Зеландия замыкают пятёрку лидеров с плотностью населения ниже 20 человек на квадратный километр.

Также важным показателем является площадь природных территорий. Австралия, Новая Зеландия, Австрия и Ботсвана сохранили почти 30% национальных парков, водно-болотных угодий, морских территорий и лесов.

Интересно, что Ботсвана и Намибия входят в топ-25, опережая традиционные места для отдыха, такие как Греция, Коста-Рика, Франция и Таиланд.

Ранее был опубликован рейтинг лучших городов Земли.