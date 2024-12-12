Австралия признана самой расслабляющей страной в мире

Портал BookRetreats, специализирующийся на ретрит-турах, опубликовал рейтинг самых безмятежных стран, в которых можно найти тишину, спокойствие и умиротворение.
Эксперты оценили 76 стран по девяти параметрам, включая процент охраняемых территорий, плотность населения, шумовое и световое загрязнение, дорожное движение, площадь лесов, а также возможность участия в оздоровительных мероприятиях.
Первое место заняла Австралия, в которой плотность населения составляет всего 3,4 человека на один квадратный километр по сравнению с 626 людьми на Маврикии — самом многолюдном государстве в отчете, занявшим 62 место.
В отчете эксперты отметили, что европейским курортам не хватает пространства для уединения. В то время пока Италия, занявшая 30 место в рейтинге, борется с наплывом туристов, в Австралию приезжают на 50 миллионов туристов меньше.
Второе место заняла Канада с показателем 3,9 человека на квадратный километр. Исландия, Финляндия и Новая Зеландия замыкают пятёрку лидеров с плотностью населения ниже 20 человек на квадратный километр.
Также важным показателем является площадь природных территорий. Австралия, Новая Зеландия, Австрия и Ботсвана сохранили почти 30% национальных парков, водно-болотных угодий, морских территорий и лесов.
Интересно, что Ботсвана и Намибия входят в топ-25, опережая традиционные места для отдыха, такие как Греция, Коста-Рика, Франция и Таиланд.
Ранее был опубликован рейтинг лучших городов Земли.