Австралийский словарь назвал словом года «дерьмификацию»

«Это слово выражает то, что чувствуем мы все», — делится болью писатель Кори Доктороу, который, по версии словаря, ввел слово в употребление в 2022 году. В первую очередь речь идет об интернете и разнообразных сервисах в нем: «площадки и сервисы, на которые мы привыкли полагаться, стремительно превращаются в кучу бесполезного дерьма».