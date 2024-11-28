Австралийский словарь назвал словом года «дерьмификацию»

Под конец года крупные лингвистические организации и словари выбирают слово года — главное понятие, которое определяло уходящий год. Выбор, конечно, основывается на взглядах и предпочтениях жюри, а еще на условиях, в которых существует организация.
К примеру, британский словарь Collins назвал таким словом brat (дерзкая, независимая выскочка), Институт Пушкина выбрал слово «Пушкин» (впрочем, фамилия поэта могла бы быть словом каждого года), а портал Грамота.ру — слово «вайб».
А вот на другом конце света, в Австралии, вайбы совершенно не пушкинские: местный словарь Macquarie Dictionary назвал словом года «дерьмификацию» (enshittification). Как так получилось, и что именно дерьмифицировалось в Австралии, рассказало местное отделение газеты Гардиан.
«Это слово выражает то, что чувствуем мы все», — делится болью писатель Кори Доктороу, который, по версии словаря, ввел слово в употребление в 2022 году. В первую очередь речь идет об интернете и разнообразных сервисах в нем: «площадки и сервисы, на которые мы привыкли полагаться, стремительно превращаются в кучу бесполезного дерьма».
Словарь дал термину следующее определение: «Постепенное ухудшение программы или продукта, вызванное снижением качества предоставляемых услуг, особенно онлайн-платформ, которое происходит вследствие стремления к наживе».
Даже если вы никогда не слышали это слово, но пользуетесь социальными сетями, то живо представите себе это явление — уверены авторы словаря. Вот, что именно скрывается за понятием:
- стремительный рост числа пользователей;
- все менее понятные алгоритмы рекомендательных лент;
- появление новых мошеннических схем;
- эксплуатация алгоритмов бизнесом.
В результате, если раньше в твиттере, инстаграме*, фейсбуке* или любых других социальных сетях можно было просто смотреть фотографии котиков и новости от друзей, сейчас на пользователя вываливается море рекламы, фальшивых новостей, ботов и попыток заработать на его внимании.
Авторы словаря считают, что солидные суффиксы, выглядящие научно, прибавляют слову веса и дают почувствовать системность проблемы, которая обрамляет ее ругательно-эмоциональный корень.
Доктороу, автор термина, полагает, что этот процесс происходил в три этапа:
- сперва платформы заботятся о своих пользователях и работают для них;
- затем начинают эксплуатировать пользователей ради интересов бизнеса, который запускается на платформе;
- и в итоге начинают эксплуатировать этот бизнес ради выгоды владельцев платформы.
Впрочем, авторы словаря уверены, что понятие можно экстраполировать и за пределы онлайн-платформ: по мнению некоторых из них, так можно охарактеризовать положение дел в мире в целом.
Впрочем, Доктороу сохраняет оптимизм: писатель уверен, что ситуация не так беспросветна, как может показаться. С одной стороны, процесс можно обратить, хотя сделать это непросто: нужно государственное регулирование, передача части полномочий самим пользователям платформы и новые нормы труда для сотрудников, вовлеченных в поддержание ее существования.
Но есть и более радикальный способ — писатель уверен, что за первыми тремя ступенями развития любой платформы неизбежно следует четвертая:
она умирает.
Ранее рассказывали, что подросткам в Австралии хотят вовсе запретить сидеть в соцсетях: с таким «словом года» решение выглядит вполне логичным.
*принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.