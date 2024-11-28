Австралийская гимнастка побила два мировых рекорда

Гимнастка из Австралии испытала себя на выносливость, установив за один день два новых мировых рекорда с помощью воздушного кольца. О ее достижениях пишет United Press International.
23-летняя Шарлотта «Чарли» Мит (Charlotte «Charli» Meath) установила рекорды по количеству переворотов с воздушным кольцом среди женщин, сделав 53 сальто за одну минуту, а также по продолжительности «провисания на лопатках», продержавшись 63,18 секунды. Достижения отметили в тренажерном зале в Джелонге (Виктория, Австралия).
Мит рассказала, что занимается на воздушном кольце около семи или восьми лет, поэтому установить мировые рекорды для нее не составила особых проблем.
Помимо прочего, известно, что девушку никто не поддерживал во время попыток, но, несмотря на все сложности, она смогла достичь поставленных целей.
Самым сложным было то, что мотивировать себя могла только я одна, никто другой меня не подбадривал.
Ранее рассказывали, что пенсионерка из Канады установила рекорд по отжиманиям.