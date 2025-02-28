Австралийка начала говорить с британским акцентом после операции на челюсти

Жительница Австралии заговорила с британским акцентом через неделю после операции на челюсть, — пишет New York Post.
Сообщается, что 57-летняя актриса по имени Холл перенесла операцию по реконструкции челюсти, когда ей диагностировали плоскоклеточную карциному — редкую форму рака нижней челюсти. Через неделю ее посетили близкие. Они обнаружили, что у Холл неожиданно появился британский акцент. Вскоре на это обратил внимание и лечащий врач женщины.
Сама Холл изначально не замечала никакой разницы, ей казалось, что все преувеличивают. Однако, когда женщина окончательно оправилась, она поняла, что в ее голосе действительно произошли изменения.
Врачи считают, что появление акцента связано с редким фонологическим нарушением — синдромом иностранного акцента. Чаще всего он возникает после инсульта или черепно-мозговой травмы. Однако в случае Холл все намного сложнее и в настоящее время врачи не знают, в чем именно кроется корень проблемы.
Холл призналась, что, несмотря на необходимость заново учиться глотать, говорить и есть, она благодарна за возможность жить. Правда, иногда женщине все же не хватает родного «австралийского акцента».
Ранее рассказывали, что британка начала говорить с выраженным итальянским акцентом после инсульта.