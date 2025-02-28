Австралийка начала говорить с британским акцентом после операции на челюсти

Врачи считают, что появление акцента связано с редким фонологическим нарушением — синдромом иностранного акцента. Чаще всего он возникает после инсульта или черепно-мозговой травмы. Однако в случае Холл все намного сложнее и в настоящее время врачи не знают, в чем именно кроется корень проблемы.