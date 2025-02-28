Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австралийка начала говорить с британским акцентом после операции на челюсти

Врачи считают, что это связано с редким фонологическим нарушением — синдромом иностранного акцента.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Hall’s

Жительница Австралии заговорила с британским акцентом через неделю после операции на челюсть, — пишет New York Post.

Сообщается, что 57-летняя актриса по имени Холл перенесла операцию по реконструкции челюсти, когда ей диагностировали плоскоклеточную карциному — редкую форму рака нижней челюсти. Через неделю ее посетили близкие. Они обнаружили, что у Холл неожиданно появился британский акцент. Вскоре на это обратил внимание и лечащий врач женщины.

Сама Холл изначально не замечала никакой разницы, ей казалось, что все преувеличивают. Однако, когда женщина окончательно оправилась, она поняла, что в ее голосе действительно произошли изменения.

Врачи считают, что появление акцента связано с редким фонологическим нарушением — синдромом иностранного акцента. Чаще всего он возникает после инсульта или черепно-мозговой травмы. Однако в случае Холл все намного сложнее и в настоящее время врачи не знают, в чем именно кроется корень проблемы.

Холл призналась, что, несмотря на необходимость заново учиться глотать, говорить и есть, она благодарна за возможность жить. Правда, иногда женщине все же не хватает родного «австралийского акцента».

Ранее рассказывали, что британка начала говорить с выраженным итальянским акцентом после инсульта.