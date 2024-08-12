Австралиец побил мировой рекорд самого долгого времени без сна

По информации издания, блогер не спал 12 дней. Все это время тревожные его подписчики звонили в полицию, чтобы проверить состояние его здоровья.
Когда австралиец побил рекорд, продержавшись без сна 264 часа и 24 минуты, он имел 9000 просмотров на Rumble, альтернативной платформе YouTube.
Ближе к концу 12 дней машины скорой помощи и полицейские машины выстроились вдоль улицы возле дома парня, где он соревновался, а друзья наблюдали за ним.
Предыдущий рекорд по отсутствию сна был установлен мужчиной по имени Рэнди Гарднер, который не спал 11 дней подряд, когда ему было 17 лет в 1964-м.
С тех пор, как Рэнди побил рекорд, было еще два человека, которые не спали более 400 часов, но Книга рекордов Гиннеса не признает эту попытку.