Австралиец нашел в комиссионном магазине фотографии из своего медового месяца

Роб признался, что всегда гадал, что случилось с фотографиями, и поражен тем, что они нашлись. «Я уверен, что их подтолкнула мне мама — если бы я посмотрел чуть правее или левее, я бы их даже не заметил. Она следит за мной с небес», — оптимистично заявил мужчина.