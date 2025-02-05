Австралиец нашел в комиссионном магазине фотографии из своего медового месяца

Роб Кларич — житель австралийского Сиднея. Вот уже 30 лет Роб женат на Леонии — пара узаконила свой союз в 1993 году, а на медовый месяц отправилась в путешествие по Италии. Но спустя 30 лет медовый месяц внезапно напомнил супругам о себе: они наткнулись на самих себя в комиссионном магазине.
Историей поделилось австралийское издание News.com.au. Мужчина рассказал, что во время очередного посещения магазина внезапно увидел две фотографии в рамках, лежащие на полу: на фотографиях были изображены он и его жена.
Сперва Роб решил, что это галлюцинация, но, рассмотрев фотографию, понял, что все куда интереснее. В 1993 году он и его супруга объездили весь север Италии и, как водится, сделали немало фотографий с собой на фоне достопримечательностей: на одной Роб «придерживает» Пизанскую башню.
Мужчина признался, что до сих пор не может прийти в себя от находки: «каковы были шансы?».
Вторая фотография, которую он нашел там же, тронула Роба не менее сильно: на ней его жена Леония позирует на фоне мебели на заднем дворе итальянского дома. Мужчина объяснил, что это двор дома его матери, которая скончалась всего пару лет назад: она была итальянкой.
Обе фотографии всегда висели на стене в доме супругов, но несколько лет назад Кларичи затеяли переезд и упаковали все вещи — в пути коробка с изображениями потерялась по вине компании-перевозчика.
Роб признался, что всегда гадал, что случилось с фотографиями, и поражен тем, что они нашлись. «Я уверен, что их подтолкнула мне мама — если бы я посмотрел чуть правее или левее, я бы их даже не заметил. Она следит за мной с небес», — оптимистично заявил мужчина.
Разумеется, супруги выкупили фотографии и вернули их на законное место. «Иронично, что фото со мной оказалось дороже: оно обошлось нам в 12 долларов, а портрет Леонии всего в 8. Прости, дорогая», — шутит Роб.
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