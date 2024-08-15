Австралиец нашел под бревном золотой самородок весом 794 грамма

Австралиец Люк Филлипс с помощью металлоискателя сделал находку, которая бывает раз в жизни — золотой слиток весом 794 грамма. Точная цена, за которую Филлипс продал самородок, неизвестна, но стоимость слитка могла достичь 100 тысяч австралийских долларов (почти 6 миллионов рублей).
Филлипс регулярно охотится с металлодетектором за золотом в так называемом «золотом треугольнике» австралийского штата Виктория. Углами этого треугольника являются города Бендиго, Балларат и Уэддерберн. Около 150 лет тому назад в этих местах бушевала «золотая лихорадка», и с тех пор остались многочисленные заброшенные шахты, вырытые золотоискателями.
Как рассказал Филлипс, самородок он нашел в мае 2024 года в окрестностях Балларата, рядом с одной из таких шахт. Сначала он подобрал несколько мелких крупинок золота возле входа в неглубокую шахту, а затем услышал в наушниках слабый сигнал, который доносился из-под гнилого, поросшего мхом бревна. Филлипс откатил бревно, и сигнал усилился. Ему пришлось вырыть почти метровую яму в груде земли, оставшейся после рытья шахты, пока, спустя час, в руках Филлипса не оказался золотой слиток размером с его кулак.
«Это было совершенно опьяняющее чувство — я знал, что такой момент бывает лишь раз в жизни. Момент, который останется со мной навсегда», — вспоминает Филлипс.
Вес слитка составил 794 грамма, из которых 595 граммов приходилось на чистое золото, а оставшаяся часть — на кварц.
Филлипс считает, что его успех должен вдохновить других искателей золота в этих краях и продемонстрировать им, как важно быть терпеливым, упорным и последовательным. Место, где он нашел слиток, вдоль и поперек исхожено кладоискателями с металлодетекторами, но все они совершают одну и ту же ошибку — ищут там, куда легко подобраться. Никому не пришло в голову перевернуть это бревно, и поэтому самородок не находили все эти годы, отметил Филлипс.