Австралиец нашел под бревном золотой самородок весом 794 грамма

Филлипс считает, что его успех должен вдохновить других искателей золота в этих краях и продемонстрировать им, как важно быть терпеливым, упорным и последовательным. Место, где он нашел слиток, вдоль и поперек исхожено кладоискателями с металлодетекторами, но все они совершают одну и ту же ошибку — ищут там, куда легко подобраться. Никому не пришло в голову перевернуть это бревно, и поэтому самородок не находили все эти годы, отметил Филлипс.