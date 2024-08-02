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Авиакомпания избавилась от популярной закуски из-за частой турбулентности

Лапши в экономе не будет: из-за риска ожогов авиакомпания Korean Air отказалась от рамена в эконом-классе на дальнемагистральных рейсах.

Источник: Freepik

Авиакомпания Korean Air объявила, что с 15 августа 2024 года на дальнемагистральных рейсах не будут подавать лапшу быстрого приготовления «рамен» пассажирам, путешествующим эконом-классом. Считается, что такая закуска может быть крайне опасна во время турбулентности, так как для заварки блюда используется горячая вода.

В эконом-классе стюардессам приходится подносить сразу несколько чашек с лапшой, наполненных горячей водой, а пассажиры находятся в тесноте, поэтому риск обжечься достаточно высок.

Пресс-релиз авиакомпании

Сообщается, что пассажиры, путешествующие в каютах премиум-класса и первого класса, по-прежнему смогут заказать лапшу быстрого приготовления.

Не только турбулентность: ранее стало известно, что из-за изменений климата авиаперелеты стали опаснее. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кристина Корчанова