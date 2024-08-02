Авиакомпания избавилась от популярной закуски из-за частой турбулентности

Авиакомпания Korean Air объявила, что с 15 августа 2024 года на дальнемагистральных рейсах не будут подавать лапшу быстрого приготовления «рамен» пассажирам, путешествующим эконом-классом. Считается, что такая закуска может быть крайне опасна во время турбулентности, так как для заварки блюда используется горячая вода.