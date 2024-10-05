Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры

ДУБАЙ, 5 окт — РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт или сдавать в багаж пейджеры и переносные рации.

Источник: © РИА Новости

«Всем пассажирам, путешествующие рейсами в, из или через Дубай запрещается перевозить пейджеры и переносные рации в ручной клади или багаже. Подобные предметы, найденные в ручной клади или багаже, будут конфискованы полицией Дубая», — говорится в заявлении на сайте авиакомпании.

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. «Хезболлах» и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность.