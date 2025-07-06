Авиационный эксперт: грозит ли московским аэропортам участь южных

Наиболее сложная ситуация сложилась в московском Шереметьево, где по данным Минтранса за последние сутки был задержан 241 рейс и отменено еще 158. Пассажирам пришлось ждать вылета по несколько часов — в самом аэропорту не осталось пустых мест, все кафе и бизнес-залы аэропорта были переполнены людьми. Участницы группы «Блестящие» оказались в числе пассажиров, вынужденных ожидать выхода из самолета в Шереметьево. Как сообщает Baza, певицы возвращались в столицу с гастролей через Тюмень и провели в салоне авиалайнера более трех часов в ожидании подачи трапа.