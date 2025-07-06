Авиационный эксперт: грозит ли московским аэропортам участь южных

Мнение авиационного эксперта
Основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков объяснил ВФокусе Mail причину происходящего коллапса. По его мнению, такая ситуация в аэропортах происходит не первый раз и уже стало обыденностью. «Закрытие воздушного пространства по причине атак беспилотников — общеизвестная причина. Но сейчас наложились оба фактора: пик летнего сезона и рост удара с беспилотниками».
Статистика показывает резкое увеличение количества случаев закрытия аэропортов: если в 2022 году их не было вовсе, в 2023 году — аэропорты закрывались более 20 раз, в 2024 году — свыше сотни случаев. Рекорды бьет 2025 год — только за январь-май уже зафиксировано более 200 раз. «Интенсивность закрытия воздушного пространства и остановки работы аэропортов Московского авиационного узла становится более регулярной, и динамика продолжает расти», — отметил Патраков.
Авиационный эксперт допустил возможность частичного ограничения работы московского авиаузла, проведя параллели с аэропортами южного направления, закрытыми уже третий год подряд. «Если подобные ограничения станут регулярными, мы можем столкнуться с ситуацией, аналогичной марту 2022 года, когда было полностью прекращено авиасообщение с южными регионами», — пояснил специалист.
Он подчеркнул, что все принимаемые меры направлены исключительно на обеспечение безопасности воздушного движения: «Любые временные ограничения полетов вводятся только после тщательного анализа рисков и являются вынужденной, но необходимой мерой. Приоритетом всегда остается безопасность пассажиров и экипажей».
Ситуация в аэропортах, 6 июля
Наиболее сложная ситуация сложилась в московском Шереметьево, где по данным Минтранса за последние сутки был задержан 241 рейс и отменено еще 158. Пассажирам пришлось ждать вылета по несколько часов — в самом аэропорту не осталось пустых мест, все кафе и бизнес-залы аэропорта были переполнены людьми. Участницы группы «Блестящие» оказались в числе пассажиров, вынужденных ожидать выхода из самолета в Шереметьево. Как сообщает Baza, певицы возвращались в столицу с гастролей через Тюмень и провели в салоне авиалайнера более трех часов в ожидании подачи трапа.
По словам Бориса Федорова, главного эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, по действующему законодательству авиакомпании должны кормить и размещать пассажиров в случае задержек.
«Соответственно, авиакомпании здесь несут основное бремя. Какие-то расходы ложатся на страховщиков — это зависит от тех условий, которые страховыми договорами определяются. Понятно, что если люди оформляли страховку на случай невылета, то страховые компании также несут издержки. Для аэропорта это, в принципе, пора очень большой напряженности, требующей привлечение большего числа работников», — пояснил он ВФокусе Mail.
Петербургский Пулково также работал в усиленном режиме. По подсчетам Ассоциации туроператоров России, суммарно из-за ограничений в работе аэропортов центральной России были задержаны как минимум 500 рейсов. Росавиация на этой неделе ограничила работу в ряде российских аэропортов. Минтранс России 6 июля сообщил о постепенном восстановлении планового режима работы. По данным ведомства, большинство воздушных гаваней страны уже возобновили регулярные авиаперевозки. Однако временные ограничения на полеты сохраняются в Иваново, Тамбове и Ярославле. В министерстве подчеркивают, что эти меры носят временный характер и связаны с завершением технических работ по обеспечению безопасности полетов.
На фоне авиационного коллапса в продаже полностью закончились билеты на поезд между Санкт-Петербургом и Москвой. Вечером 5 июля оставалось только одно место в вагоне СВ стоимостью более 21 000 рублей.
Дарья Баева