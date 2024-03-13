Авдотьев день. Что можно и что нельзя делать 14 марта 2024 года

14 марта 2024 года отмечается День Православной книги, а также верующие чтят память преподобной мученицы Евдокии Илиопольской. В народе верующую звали Авдотья, и день носит разные названия — Евдокия Свистунья, Авдотья Весновка, Авдотья Плющиха.
Что такое День православной книги?
14 марта 2024 года во всех епархиях Русской Православной Церкви традиционно празднуется День православной книги. Отмечается он с 2010 года. Как рассказывает журнал «Фома», праздник был учрежден по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла Священным Синодом Русской Православной Церкви в декабре 2009 года. Приурочен он к дате выхода 1 марта (14 марта) 1564 года первой печатной книги на Руси — «Апостола» Ивана Федорова. «Не в каждой книге вы найдете хорошее содержание. Книги бывают разные. Поэтому первая и главная задача, которая стоит перед мыслящим читателем, — отобрать для себя книги полезные, те, которые помогали бы формировать убеждения, укреплять нравственное начало, приобретать профессиональные навыки, становиться образованным, умным, сильным и добрым человеком. В книгах содержится опыт предыдущих поколений, мудрость, которая была обретена до нас с вами, и очень важно приобщиться к этой мудрости», — говорил патриарх Кирилл.
Традиционно к этому дню приурочено проведение книжных ярмарок, выставок, чтений духовной литературы, лекций по православной культуре, конференций, посвящённых истории книгопечатания на Руси, вопросам распространения православной литературы.
Кто такая Евдокия Илиопольскоая?
Евдокия жила в городе Илиополе Финикийском (территория современного Ливана). Девушка была очень красива и решила превратить физическую привлекательность в источник дохода. Она торговала телом и разбогатела. Однако как-то ночью она услышала молебен, который совершал ее сосед, и прониклась словами молитвы. Она осознала свою грешность и осознала, какую неправедную жизнь вела и как загрязнила душу. Она несколько дней постилась, молилась и каялась в совершенных грехах, а после приняла крещение. Раздав все имущество бедным, она ушла в монастырь. Ее покаяние было услышано, и в качестве прощения Евдокия Илиопольская получила дар исцелять и даже воскрешать людей — в житии святой описаны три подобных случая. Сила ее молитвы убеждала язычников обратиться в христианство. Потом она стала игуменьей. Но слава о ее бесстрашии и подвигах достигла императора Викентия, и тот велел казнить христианку. Ее обезглавили.
Что нужно делать 14 марта 2024 года?
В этот день традиционно проходят широкие гуляния, приглашают гостей, едят и радуются весне.
Пекут печенье в виде ласточек или жаворонков.
Отличный день для покупок, в том числе крупных.
Что нельзя делать 14 марта 2024 года?
Нельзя ничего планировать.
Нельзя рушить ласточкины гнезда.
Нельзя без острой нужды выходить из дома после захода солнца.
Нельзя отказывать в подаянии просящим милостыню.
Нельзя игнорировать бездомных животных.