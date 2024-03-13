Авдотьев день. Что можно и что нельзя делать 14 марта 2024 года

Евдокия жила в городе Илиополе Финикийском (территория современного Ливана). Девушка была очень красива и решила превратить физическую привлекательность в источник дохода. Она торговала телом и разбогатела. Однако как-то ночью она услышала молебен, который совершал ее сосед, и прониклась словами молитвы. Она осознала свою грешность и осознала, какую неправедную жизнь вела и как загрязнила душу. Она несколько дней постилась, молилась и каялась в совершенных грехах, а после приняла крещение. Раздав все имущество бедным, она ушла в монастырь. Ее покаяние было услышано, и в качестве прощения Евдокия Илиопольская получила дар исцелять и даже воскрешать людей — в житии святой описаны три подобных случая. Сила ее молитвы убеждала язычников обратиться в христианство. Потом она стала игуменьей. Но слава о ее бесстрашии и подвигах достигла императора Викентия, и тот велел казнить христианку. Ее обезглавили.