Аудитория «Одноклассников» выросла впервые за пять лет

В VK уточнили «Ъ», что связывают рост аудитории «Одноклассников» с интеграцией с «VK Видео», появлением новых форматов контента и новых функций (скрытие сообщений от незнакомцев, запрет на добавление в групповые чаты
Гендиректор инфлюенс-агентства «Почва» Георгий Лапшаков считает, что ставка на видеоконтент «важна в условиях ухудшения работы YouTube». «“Одноклассники” остаются привычной и комфортной средой для россиян старше 55 лет, и доля тех из них, кто активно использует интернет, стабильно растет», — отметил он.