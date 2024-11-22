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Аудитория «Одноклассников» выросла впервые за пять лет

По итогам третьего квартала 2024 года количество активных пользователей в месяц ее сервиса «Одноклассники» выросло на 1,5% год к году, до 36 млн. Это следует из отчетности МКПАО ВК (VK). Показатель у этой соцсети вырос впервые за пять лет.

Источник: РИА "Новости"

В VK уточнили «Ъ», что связывают рост аудитории «Одноклассников» с интеграцией с «VK Видео», появлением новых форматов контента и новых функций (скрытие сообщений от незнакомцев, запрет на добавление в групповые чаты и т. п.). «Это позволило, с одной стороны, вернуть часть аудитории, которая редко заходила в соцсеть, с другой — увеличить число авторизованных пользователей, которые ранее потребляли видеоконтент анонимно», — отметили в компании.

Гендиректор инфлюенс-агентства «Почва» Георгий Лапшаков считает, что ставка на видеоконтент «важна в условиях ухудшения работы YouTube». «“Одноклассники” остаются привычной и комфортной средой для россиян старше 55 лет, и доля тех из них, кто активно использует интернет, стабильно растет», — отметил он.