Аудитория «Одноклассников» выросла впервые за пять лет

В VK уточнили «Ъ», что связывают рост аудитории «Одноклассников» с интеграцией с «VK Видео», появлением новых форматов контента и новых функций (скрытие сообщений от незнакомцев, запрет на добавление в групповые чаты и т. п. ). «Это позволило, с одной стороны, вернуть часть аудитории, которая редко заходила в соцсеть, с другой — увеличить число авторизованных пользователей, которые ранее потребляли видеоконтент анонимно», — отметили в компании.