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Аудиенции папы римского Франциска будут переводиться на мандаринский язык

Папа римский Франциск заявил, что его поучения на еженедельной общей аудиенции в Ватикане с декабря будут переводиться на мандаринский язык. Об этом 27 ноября сообщает агентство Reuters.

Источник: AP 2024

«На следующей неделе с началом Адвента (периода Рождества Христова. — Ред.) китайский перевод также будет здесь, в аудитории», — сказал он, вероятно, имея в виду мандаринский диалект, официальный язык Китая.

На аудиенциях, которые проводятся каждую среду, понтифик выступает на итальянском языке, а его поучения переводятся и зачитываются на английском, французском, немецком, польском, испанском, португальском и арабском языках.

В сентябре сообщалось, что элитное индонезийское антитеррористическое подразделение Densus-88 арестовало семерых человек за распространенные в интернете угрозы в адрес папы римского Франциска во время его визита в столицу страны Джакарту. Угрозы распространялись в социальных сетях, их авторы делились планами совершить террористический акт в отношении понтифика. Отмечается, что 5 сентября на мессе папы римского Франциска в индонезийской столице присутствовали около 87 тыс. католиков.