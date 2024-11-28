Аудиенции папы римского Франциска будут переводиться на мандаринский язык

«На следующей неделе с началом Адвента (периода Рождества Христова. — Ред.) китайский перевод также будет здесь, в аудитории», — сказал он, вероятно, имея в виду мандаринский диалект, официальный язык Китая.
На аудиенциях, которые проводятся каждую среду, понтифик выступает на итальянском языке, а его поучения переводятся и зачитываются на английском, французском, немецком, польском, испанском, португальском и арабском языках.
В сентябре сообщалось, что элитное индонезийское антитеррористическое подразделение Densus-88 арестовало семерых человек за распространенные в интернете угрозы в адрес папы римского Франциска во время его визита в столицу страны Джакарту. Угрозы распространялись в социальных сетях, их авторы делились планами совершить террористический акт в отношении понтифика. Отмечается, что 5 сентября на мессе папы римского Франциска в индонезийской столице присутствовали около 87 тыс. католиков.