Аудиенции папы римского Франциска будут переводиться на мандаринский язык

В сентябре сообщалось, что элитное индонезийское антитеррористическое подразделение Densus-88 арестовало семерых человек за распространенные в интернете угрозы в адрес папы римского Франциска во время его визита в столицу страны Джакарту. Угрозы распространялись в социальных сетях, их авторы делились планами совершить террористический акт в отношении понтифика. Отмечается, что 5 сентября на мессе папы римского Франциска в индонезийской столице присутствовали около 87 тыс. католиков.