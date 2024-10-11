АТОР рассказала про стоимость зимнего отдыха на Байкале. Цены впечатляют

В зимнем сезоне традиционно больше востребованы туры на Байкал со стороны Иркутской области, нежели Бурятии. Последние пользуются небольшим спросом, так как количество рейсов в Улан-Удэ гораздо меньше, чем в Иркутск. Отличается и цена на билеты в эти два города. Слетать в Иркутск из Москвы и вернуться обратно с багажом можно в первую неделю февраля за 56 тыс. руб. на двоих, как выяснил РБК Life. В таком же составе, в те же даты, но в столицу Бурятии перелет туда\обратно обойдется в 86 тыс. на двоих пассажиров.