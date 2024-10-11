АТОР рассказала про стоимость зимнего отдыха на Байкале. Цены впечатляют

Зимние туры на Байкал подорожали на 10−20%, по сравнению с прошлым сезоном, привели данные в Ассоциации туристических операторов России (АТОР). Заметнее всего подорожало размещение в отелях — до 20%. Направление популярно у китайских туристов, в связи с этим объекты размещения и транспортные компании заметно подняли стоимость сервисных услуг.
Сколько стоят туры на Байкал в зимнем сезоне 2024/2025
Туроператор Fun&Sun
Экскурсионный тур «Ворота Байкала». При заезде 28 декабря на 5 дней с GDS-авиаперелетом (тип туров с перелетом регулярными рейсами и расчетом итоговой стоимости пакета в режиме онлайн, достигается путем прямого обращения к ресурсным системам авиакомпаний) из Москвы в Иркутск такой тур обойдется в сумму от 132 тыс. руб. за двоих.
Туры в феврале с прибытием в Иркутск на блоках «Уральские авиалинии» — от 186 тыс. руб. за двоих (вылет 1 февраля на 8 дней).
Экскурсионный тур «Ледовый экспресс» на 4 дня с аналогичной перевозкой — от 145 тыс. руб. за двоих.
Февральские заезды с прилетом в столицу Бурятии Улан-Удэ и проживанием в эко-отеле или отеле категории 5* (вылет 7 февраля на 8 дней) — от 148 тыс. руб. за двоих.
Туроператор «Интурист»
Тур «Встреча Нового 2025 года на Байкале» обойдется в сумму от 154 тыс. руб. за двоих на 6 дней. К этой цене прибавится еще стоимость перелета.
Тур «Хрустальный лед Байкала» (6 дней) — от 134 тыс. руб. за двоих без перелета.
Туроператор «Дельфин»
За тур «Байкальский лед» на 5 дней с экскурсией на автомобиле и на хивусе (судно на воздушной подушке) туристам в составе двух человек придется отдать от 150 тыс. руб., не считая перелета.
Тур «Горячие источники и лед, Байкал с востока на запад» на 6 дней обойдется в 139 тыс. руб. за двоих.
Туроператор «Русский Экспресс»
Рождественский тур «Байкал: лед и вода» на 5 дней стоит от 82 тыс. руб. за двоих без перелета.
Туроператор «Мультитур»
Поездка на пять дней в духе «Новый год на Байкале» предлагается за 99 тыс. руб. за двоих без перелета.
Туроператор «Алеан»
Новогодний тур «Здравствуй, Байкал!» на 4 дня обойдется двоим туристам в 57 тыс. руб. без перелета.
Поездка «Зимние каникулы на Байкале» (5 дней) — от 112 тыс. руб. за двоих без перелета.
Туроператор Coral Travel
На четыре дня отправиться в тур «Застывшие волны Байкала» оператор предлагает за 61 тыс. руб. за двоих без перелета.
Тур «Ледовая магия Байкала» займет 5 дней и потребует от 80,6 тыс. руб. за двоих, без перелета.
Нюанс: тем, кто хочет немного сэкономить, эксперты рекомендуют воспользоваться ранним бронированием. До начала ноября туры на Байкал в зимнем сезоне можно купить со скидкой до 5%. Так, по раннему бронированию экскурсионный тур на Байкал в Иркутскую область на 4 дня стоит от 77 тыс. руб. на двоих, на 8 дней — от 160 тыс. руб. за двоих без учета авиаперелета, сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора «Дельфин».
Про интерес россиян к Байкалу
Бронирование туров на зимний Байкал существенно выросло по сравнению с прошлым годом, отметили в АТОР. Эксперты выделяют два пиковых периода спроса в зимнем сезоне на байкальском направлении — в первую очередь, это февраль — март, когда на озере появляется «голубой» лед, а также новогодние каникулы, которые востребованы меньше.
«Туры на Байкал, как правило, не пользуются ажиотажным спросом на новогодние каникулы, так как в этот период лед на Байкале может еще не встать. Поэтому основные объемы бронирования приходятся на февраль — март», — пояснили в пресс-службе национального туроператора «Алеан».
По статистике «Алеан» от всего объема продаж экскурсионных туров на даты новогодних каникул на долю Байкала приходится 3%. Внутри самого направления 44% бронирований делают на январь, 41% спроса — на февраль и 15% — на март. Как добавляют в «Мультитуре», спрос на туры в феврале обусловлен и стоимостью перелета: сейчас билеты из Москвы в Иркутск можно купить от 22,5 тыс. руб. в обе стороны.
Когда и куда именно лучше ехать на Байкал
В зимнем сезоне традиционно больше востребованы туры на Байкал со стороны Иркутской области, нежели Бурятии. Последние пользуются небольшим спросом, так как количество рейсов в Улан-Удэ гораздо меньше, чем в Иркутск. Отличается и цена на билеты в эти два города. Слетать в Иркутск из Москвы и вернуться обратно с багажом можно в первую неделю февраля за 56 тыс. руб. на двоих, как выяснил РБК Life. В таком же составе, в те же даты, но в столицу Бурятии перелет туда\обратно обойдется в 86 тыс. на двоих пассажиров.
Влияет на предпочтения туристов и природный фактор. Тот самый «красивый голубой лед» образуется вдоль западного берега Байкала, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка на территории Иркутской области.
«Пик прозрачности байкальского льда наступает с начала февраля и длится до середины марта. В конце февраля обычно открывается ледовая переправа на Байкале. На это ориентируются и туроператоры, организуя туры», — рассказали в сервисе бронирования путешествий по России «Турслет» (входит в ГК «Слетать.ру»).