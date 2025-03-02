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АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали

АТОР: россияне на Бали не обращались с симптомами лихорадки денге.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские страховые компании и туроператоры не получали от туристов на Бали обращений о симптомах заболевания вирусом Денге, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В воскресенье Telegram-канал Shot сообщил, что десятки российских туристов заразились лихорадкой Денге на Бали.

«По данным на 2 марта туроператоры, работающие с Индонезией, а также страховые компании, не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом Денге. Министерство здравоохранения Индонезии также не распространяло никаких заявлений о массовом заражении вирусом лихорадки», — заявили в ассоциации.