АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали

«По данным на 2 марта туроператоры, работающие с Индонезией, а также страховые компании, не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом Денге. Министерство здравоохранения Индонезии также не распространяло никаких заявлений о массовом заражении вирусом лихорадки», — заявили в ассоциации.