АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские страховые компании и туроператоры не получали от туристов на Бали обращений о симптомах заболевания вирусом Денге, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В воскресенье Telegram-канал Shot сообщил, что десятки российских туристов заразились лихорадкой Денге на Бали.
«По данным на 2 марта туроператоры, работающие с Индонезией, а также страховые компании, не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом Денге. Министерство здравоохранения Индонезии также не распространяло никаких заявлений о массовом заражении вирусом лихорадки», — заявили в ассоциации.