АТОР: отдых на российских морских курортах осенью обойдется в 85−95 тыс. рублей

По оценкам туроператоров, цены на осенние туры по России за год выросли в среднем на 10−20%. Туры с перелетом подорожали немного больше — на 15−20% и более. «При этом надо учесть, что в ноябре цены в Кавминводах падают в среднем на 15%, в Сочи — на 10% по сравнению с сентябрем», — отметили в АТОР.