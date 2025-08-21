АТОР: отдых на российских морских курортах осенью обойдется в 85−95 тыс. рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Стоимость туров на российские морские курорты предстоящей осенью варьируется в пределах 85−95 тыс. рублей на неделю без учета дороги, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«В целом в 2025 году на осенний отдых на популярных направлениях без учета стоимости дороги к месту отдыха россиянам придется потратить: около 85−95 тыс. рублей на тур на море (семь-восемь ночей), около 90 тыс. рублей на отдых в загородном отеле в Подмосковье (пять ночей), около 140 тыс. рублей на санаторий в Кавминводах (10 ночей), около 45 тыс. рублей на экскурсионный тур в Санкт-Петербург (три-четыре ночи)», — говорится в сообщении.
По оценкам туроператоров, цены на осенние туры по России за год выросли в среднем на 10−20%. Туры с перелетом подорожали немного больше — на 15−20% и более. «При этом надо учесть, что в ноябре цены в Кавминводах падают в среднем на 15%, в Сочи — на 10% по сравнению с сентябрем», — отметили в АТОР.
В Pegas Touristik замечают также, что в 2025 году очень заметен рост цен на отели в Калининграде и Санкт-Петербурге в октябре.